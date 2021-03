“Non buttare i vecchi cuscini!”: ecco come utilizzarli

Spesso, quando decidiamo di cambiare i cuscini di casa, buttiamo quelli vecchi che ai nostri occhi sono ormai inservibili. Niente di più sbagliato perchè si possono riciclare. Faremo un favore all’ambiente e soddisferemo la nostra creatività.

Alcuni usi per riciclare e quindi non buttare i vecchi cuscini:

Ora vi elencheremo degli usi e delle trasformazioni per i vostri vecchi cuscini.

Ecco come dare nuova vita ai nostri cuscini:

Prendete dei cuscini vecchi. Lavateli ed asciugateli perfettamente.

Quando saranno perfettamente secchi, arrotolateli e cuciteli in modo che non si riaprano. A questo punto usate stoffa fantasia o come preferite e ritagliate 4 triangoli da cucire seguendo la lunghezza. Avrete dei cuscini alla francese ottimi per sopra il letto o sopra il divano.

Riponete un vecchio cuscino in una cassetta della frutta e la zona relax per il vostro amico a 4 zampe è pronta!!

Potete utilizzarli anche come materassini da picnic per la vostra famiglia: prendete delle vecchie federe o della stoffa. cucitele in senso orizzontale lasciando un solo lato aperto per poter inserire i vostri vecchi cuscini. Avrete degli ottimi cuscini da esterno per picnic senza l’ansia di rovinare qualcosa.

Le imbottiture dei vecchi cuscini lavati ed asciugati diverranno ottime imbottiture laterali per seggioloni

Utilizzando decorazioni e macchina da cucire i vostri vecchi cuscini potranno diventare ottimi copri panchine per i vostri spazi esterni senza che ci disperiate per l’usura che gli agenti atmosferici porteranno. Potrete anche usarli per sedute su bauli o panche interne.

Anche le vecchie federe hanno una nuova vita. Possono diventare degli efficienti sacchi porta abiti per indumenti da proteggere. Fate dei buchi al lato ed infilateci la stampella ed il gioco è fatto.

Le vecchie federe sono ottime per proteggere i vostri capi delicati nella lavatrice durante il lavaggio. Preserveranno i vostri capi rendendo sicuro il lavaggio.

Con questi piccoli trucchi e consigli potrete dare nuova vita ai vostri cuscini. Sarà bello, facile e creativo oltre che darete una mano all’ambiente. Ci vediamo al prossimo consiglio su come riutilizzare qualcosa che non usate più.