Secondo le statistiche, le persone quando leggono l’oroscopo lo fanno principalmente per sapere se avranno novità in amore. Per cui anche noi vogliamo accontentare chi freme per sapere cosa succederà in campo sentimentale nel nuovo mese a venire. Oroscopo Aprile 2021: come andrà l’amore per i segni zodiacali? Lo scopriamo per ciascuno.

Ariete

Aprile 2021 sarà per l’Ariete molto movimentato per quanto riguarda il profilo dei sentimenti. In Aprile Venere entra nel segno e porta nuovi amori perché crea terreno fertile per i nuovi incontri.

Toro

Aprile 2021 porta cambiamenti stimolanti per il Toro per quello che riguarda la sfera sentimentale. I flirt sono in arrivo sul fronte di questo segno di terra.

Gemelli

Per i Gemelli quello di Aprile sarà un mese incredibile sotto il profilo sentimentale, grazie al transito di Venere che porterà molto movimento.

Cancro

Il Cancro si è visto molto bloccato per quello che riguarda l’amore e questa situazione perdura da inizio anno. Il momento dell’incontro con l’anima gemella per i single non è ancora arrivato ma Venere aiuta a esprimere emozioni e sentimenti.

Leone

Cielo di Aprile spensierato per i nati sotto il segno zodiacale del Leone. Leggerezza, nuove conoscenze, tanti flirt. Venere a fine mese porta nuovi amori indimenticabili.

Vergine

La Vergine vive attualmente una vita sentimentale in cui nuove responsabilità la stanno soffocando. Aprile 2021 porta novità sul piano dei sentimenti dopo mesi di noiosa routine quotidiana. Ritorni dal passato.

Bilancia

Aprile 2021 sarà un mese che segnerà incontri importanti sul fronte sentimentale per la Bilancia, più rilassata e consapevole.

Scorpione

Aprile 2021 sarà un mese di ripresa dalle baruffe sentimentale per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione, che fino ad adesso hanno avuto molta tensione con il partner.

Sagittario

Per il Sagittario Aprile, con Sole e Venere in Ariete, parla di amore e spensieratezza. Se siete in coppia state attenti a non fomentare la gelosia del partner. Occasioni per i single.

Capricorno

Aprile parla d’amore al Capricorno. Venere aiuta l’intuito e i sentimenti sono in primo piano. Ottime possibilità per i single di trovare l’anima gemella.

Acquario

Ottimo mese quello di Aprile 2021 per le questioni sentimentali che coinvolgono i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario. La primavera vi porta novità e una vita amorosa movimentata. Amore al top.

Pesci

I nati del segno zodiacale dei Pesci fino ad adesso hanno sofferto molto per tensioni nate in famiglia. Aprile 2021 finalmente li sostiene, regalando entusiasmo per i nuovi incontri.