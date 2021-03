Se vogliamo stare bene e mantenerci in forma, dobbiamo portare sulla nostra tavola una dieta sana, ricca di tutti i nutrienti necessari di cui l’organismo ha bisogno per il suo carico di energie quotidiano e per il miglior funzionamento del sistema immunitario. A tavola non dovrebbero mai mancare alimenti come frutta, verdura, pesce azzurro, legumi e cereali. Sì, proviamo a dirlo a chi è goloso! Purtroppo poche persone mantengono i giusti propositi di dieta sana. E probabilmente il motivo sanno spiegarcelo le stelle. Scopriremo gli incriminati grazie a una piccola classifica dell’oroscopo: i 4 segni golosoni sono questi.

1. Acquario

Al primo posto di questa mini classifica dei 4 segni golosoni troviamo l’Acquario. E’ incredibile quanto mangia! E ancora più incredibile è che non perde la linea. I nati del segno zodiacale dell’Acquario riescono in genere a mantenere un fisico snello nonostante gli incredibili eccessi a tavola. Durante i pasti non si fanno mancare mai niente, assaggiano tutto e hanno una particolare predilezione per la cucina etnica e per l’utilizzo delle spezie. Forse il merito di tanto fisico sarà delle proprietà dimagranti delle spezie.

2. Toro

Al secondo posto fra i segni golosoni dell’oroscopo c’è il Toro. I nati del segno zodiacale del Toro sono davvero delle buone forchette. Amano tutto della cucina, persino i momenti legati ai preparativi delle portate. Tradizionalisti, amano i piatti tipici della loro zona, in particolare quelli di carne arrosto. Sono anche grandi amatori del buon bicchiere di vino rosso da bere la sera dopo la cena.

3. Ariete

Al terzo posto della classifica dei 4 segni golosoni dello zodiaco troviamo l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete non sanno proprio resistere alle tentazioni a tavola. In particolare sono molto amanti degli zuccheri e dei dolci e hanno una speciale passione per il gelato. I nati dell’Ariete mangerebbero gelati tutto l’anno, anche in Inverno. Il freddo non li scoraggia, ciò che li tenta è l’irresistibile piacere dello zucchero.

4. Gemelli

Chiude la classifica dei golosoni il segno zodiacale dei Gemelli. I Gemelli hanno davvero un’alimentazione sregolata a causa degli eccessi a tavola commessi con la solita frenesia che li contraddistingue. Raramente rispettano gli orari dei pasti: si alzano tardi per cui fanno colazione dopo la metà della mattinata, pranzano tardi preferendo cibo spazzatura per fare più in fretta ed essere soddisfatti nel gusto. I nati del segno zodiacale dei Gemelli amano molto i condimenti grassi e unti, cosa che non giova alla loro linea.