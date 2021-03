Oroscopo oggi Paolo Fox, 29 Marzo 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 29 Marzo 2021. Cosa riserveranno gli astri per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle oggi, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 29 Marzo 2021: Sagittario

Vi state rivestendo di troppe responsabilità e questo vi farà sfuggire di mano le cose più importanti. Lasciate che ognuno si assumi la propria. E concedetevi un po di tempo per allontanarvi dalla solita routine.

Previsioni Paolo Fox oggi lunedì 29 Marzo 2021: Capricorno

Venere oggi vi rende più forti e in armonia con voi stessi. Riuscirete a dialogare meglio con le persone che amate. Anche a lavoro tutto scorre per il verso giusto.

Oroscopo oggi lunedì 29 Marzo 2021: Acquario

Oggi ,secondo l’ oroscopo di Fox,sarà una giornata piena di emozioni. Farete pace con un vostro,vecchio caro amico che vi porterà una grande bella novità. Sarà una giornata che ricorderete.

Previsioni oggi lunedì 29 Marzo 2021: Pesci

Oggi dovrete darvi da fare per un vostro amico che sarà in difficoltà e avrà bisogno di voi. Saprete dargli i più giusti consigli e ve ne sarà grato. A lavoro stanno per concludersi pratiche interessanti. La salute tutto ok.