Paola Di Benedetto, chi è: età, Federico Rossi, libro

Paola Di Benedetto, ospite di Stasera Tutto è Possibile nel corso della puntata del 29 marzo 2021, è una celebre showgirl e influencer. Scopriamo qualche dettaglio su di lei.

Chi è Paola Di Benedetto

Nome: Paola

Paola Cognome : Di Benedetto

: Di Benedetto Data di nascita : 8 gennaio 1995

: 8 gennaio 1995 Luogo di nascita: Vicenza

Vicenza Profilo Instagram: @paodb

@paodb Segno zodiacale: Capricorno

Paola Di Benedetto è una celebre influencer di 26 anni. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è iniziato con diversi concorsi di bellezza. La svolta è arrivata nel 2016 con Ciao Darwin 7 e il ruolo di Madre Natura.

Due anni dopo ha partecipato a L’Isola dei Famosi nel corso della tredicesima edizione del docu-reality, ai tempi condotto da Alessia Marcuzzi.

Un’altra tappa della sua carriera è la vittoria al Grande Fratello Vip 4, il primo condotto da Alfonso Signorini.

Paola Di Benedetto è impegnata anche in radio. Dal 2020 è tra le voci di Generazione Zeta su Radio Zeta e del programma Miseria e Nobiltà nel Week end di RTL 102.5.

Federico Rossi

Paola Di Benedetto è fidanzatissima con Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede. Coppia ufficiale dal 2018, hanno iniziato a convivere dopo la vittoria di lei nella Casa di Cinecittà e dividono la quotidianità con due meravigliosi gatti, Molly e Sirius Black.

Libro

Il 2020 è stato un anno speciale per la Di Benedetto: non solo ha vinto il GF Vip, ma ha anche esordito come scrittrice. Il suo libro è uscito nel novembre dello scorso anno per i tipi di Rizzoli e si intitola Se ci Credi – Ci Vogliono Testa e Cuore.

Pubblicazione di successo, racconta come la certezza di poter vivere una vita che la assomiglia non l’abbia mai abbandonata.