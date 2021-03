Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sposano? Ecco la verità

Paola Di Benedetto, ospite della prima puntata di stagione di Stasera tutto è Possibile, sta per sposare il fidanzato Federico Rossi? Uniti dal 2018, la ex Madre Natura di Ciao Darwin e l’ex compagno di avventura di Benjamin Mascolo, convivono da quando lei ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 4, edizione che l’ha vista vittoriosa.

L’indiscrezione sul loro matrimonio si rincorre da tempo e, nelle ultime settimane, si è fatta particolarmente fitta. Come mai? Scopriamolo nelle prossime righe di questo articolo.

Paola Di Benedetto, l’indiscrezione sulle nozze

A rendere più fitti rispetto al passato i gossip relativi al matrimonio tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi ci ha pensato un’indiscrezione di Chi, il settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini che, nel corso dell’edizione del GF Vip che ha visto la Di Benedetto trionfare è stato per la prima volta conduttore (di successo, tanto che ha replicato con la quinta edizione e ha in programma la sesta).

Ecco cosa è comparso sul settimanale di gossip sopra ricordato: “Lei gli ha donato una fedina d’oro mentre lui una collana. Sono solo pegni d’amore oppure il preludio delle nozze”.

Che i due siano davvero pronti al matrimonio dopo una proposta sui generis? Per ora non ci sono notizie ufficiali. Rimanendo alle rivelazioni da lei fatte lo scorso anno nel periodo post GF, le nozze non sono tra i loro piani. Durante una diretta Instagram, a una domanda dei follower sul grande giorno con Rossi ha risposto con le parole “Con calma, ragazzi”. Non resta che vedere cosa riserverà il futuro a questa meravigliosa e affiatatissima coppia!