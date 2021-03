Semi di zucca? Come si cucinano e come si tostano

Uno snack appetitoso e gustoso sono i semi di zucca tostati. Ora vi scriveremo una ricetta semplice per riciclare i semi di zucca a casa e senza troppo sforzo.

I semi di zucca hanno molte proprietà benefiche e sono ricchi di vitamine ed antiossidanti ed ottimi come un aperitivo, per arricchire insalate e per guarnire quel pane che state preparando.

La ricetta per semi di zucca tostati è molto semplice!!!

Estrapoliamo i semi da una zucca e laviamoli in modo accurato. Dopo passeremo all’essicazione che potrà essere fatta al forno al microonde o in padella.

INIZIAMO!!!

Recuperati i semi dalla vostra zucca staccandoli dalla polpa delicatamente e immergeteli in acqua abbondante.

Lasciateli immersi per 30 minuti e ,trascorsi i 30 minuti, lavateli con cura senza dimenticare di staccare con le mani tutti i residui di polpa. Rimettiamoli in acqua e dopo scolateli ed asciugateli con attenzione.

Ora essicchiamoli su un canovaccio pulito. Il top sarebbe al sole

ma basta che siano in luogo asciutto e lontano dall’umidità. Sostituite il canovaccio appena avrà assorbito molta acqua e fate questo procedimento fino a quando non rimarrà asciutto.

I vostri semi dovranno asciugarsi perfettamente prima del procedimento e questo dipende dal luogo di essiccazione. Si parte da un minimo di 36 h ad un massimo di 4 – 5 giorni. Quando vedremo una pellicola trasparente in superficie, il seme è asciutto! Eliminiamo la pellicola e procediamo alla tostatura.

Semi di zucca tostati al forno

Sparpagliamoli in una teglia con carta da forno:

inforniamo con forno già caldo a 150 ° per circa 45 minuti. Monitoriamo i semi e la loro colorazione. Potete aggiungere un pizzico di sale oppure spezie a piacere o lasciarli al naturale

Tostatura in padella :

Disponiamo i semi in una padella antiaderente a fiamma bassa bassa e copriamo la padella. Giriamoli saltuariamente e saranno pronti in 50 minuti circa.

Variante tostatura al microonde:

Disponete i semi di zucca sul piatto del microonde e cuociamo per circa 10 minuti, girando ogni 2 minuti.

Sono pronti i semi di zucca tostati!

al naturale si conservano perfettamente per qualche settimana, invece si conservano 6 mesi in barattoli sterilizzati ed ermetici