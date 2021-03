Snack veloce per la merenda: Ecco cosa mangiare

La merenda è molto importante sia per adulti ma ancor maggiormente per i bambini. Permette di arrivare sia al pranzo che alla cena pieni di energie. Importantissima sia per chi segue una dieta sia per chi ha bisogno di arrivare a fine giornata con le forze massime.

Si possono optare diversi tipi di cibo per fare merenda. Si va da un succo di frutta fatto in casa, un gelato per passare a 80gr di prosciutto cotto oppure un pò di frutta secca.

In questo elenco descriviamo 7 tipi di merende per mangiare sano e salutare. Ovviamente la regola fondamentale è quella di evitare succhi di frutta industriali e bibite gassate. Vediamo nel dettaglio alcuni tipi di merende equilibrate:

Ecco per voi 7 tipi di merende che possono essere mangiate sia da adulti che da bambini. Alcune sono migliori prima di pranzo, altre prima di cena. Date un’occhiata:

1. CASTAGNACCIO

Evergreen può essere mangiato anche due volte al giorno

2. BARRETTE AI CEREALI FATTE IN CASA

Le barrette di cereali fatte in casa è consigliabile prima della cena quindi nel secondo pomeriggio

3. MUFFIN

Un muffin fatto in casa è sempre buono, gustoso e salutare

4. TORTA ALL’ANANAS

Oppure ovviamente con la frutta che preferisci è sano e ricco di proteine

5. FRUTTA SECCA

Ma solo per i più grandi, evitate di darle da mangiare ai vostri bimbi

6.FARINATA DI CECI

Ottima per merenda dei bambini è un’ottima fonte di energia.

7. BISCOTTI SECCHI

Ma ovviamente fatti da te, riusciranno a fermare la fame e sono molto consigliati.

Il consiglio che vi diamo è fare la merenda in un orario dalle 10 alle 10,30, altrimenti più tardi rischierete di togliervi l’appetito. Per quanto riguarda il pomeriggio, l’orario più indicato è dalle 16 alle 17.

Ricordatevi comunque, un’altra cosa fondamentale, bevete tanta acqua, circa 2 litri al mezzo riusciranno a depurare bene il tuo corpo e ti libereranno di tutte le tossine in eccesso.

Spero che questa guida ti sia servita e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate