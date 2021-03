Stefano Di Martino ha una nuova fidanzata? Ecco la verità

Stefano De Martino è da tempo un conduttore affermato. Grazie a Stasera Tutto è Possibile, l’ex marito di Belen Rodriguez si è fatto conoscere non solo per il suo talento come ballerino, ma anche per la capacità di essere un eccellente padrone di casa nei salotti tv.

Se della vita sentimentale della sua ex, con la quale ha vissuto un ritorno di fiamma nel 2019, si sa tanto anche in virtù della nuova gravidanza e dell’arrivo della piccola Luna Marie, figlia dell’hair stylist Antonino Spinalbese, le vicende di cuore di De Martino sono state sempe più misteriose (non sono ovviamente mancate le paparazzate, come per esempio quella con la super top Mariacarla Boscono).

Ora si vocifera di una sua nuova fiamma. Chi sarebbe? Scopriamolo nelle prossime righe di questo articolo.

Stefano De Martino ha un flirt con Dayane Mello?

In questi giorni si sta parlando di un flirt tra Stefano De Martino e Dayane Mello. A dare vita a questo gossip sono state alcune dichiarazioni dell’ex concorrente del GF Vip 5 durante un’intervista a Gabriele Parpiglia. Ecco cosa ha detto di preciso Dayane Mello:

“Nella mia vita c’è qualcuno, ma parliamo di una persona che sono più di dieci anni che va e viene nella mia vita (…) Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia, nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato”

Molti, all’affermazione “ha avuto un figlio”, hanno pensato subito a Stefano De Martino, con cui la top model brasiliana è stata paparazzata nel 2017 (ai tempi, per lui non si parlava assolutamente di ritorno di fiamma con Belen).

Che si tratti davvero di lui o di Mario Balotelli, noto ex della modella carioca e padre di un figlio (il piccolo Lion)? Per ora non si sa nulla di ufficiale!