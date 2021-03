Sturare il lavandino in maniera semplice e veloce: il trucco

Anche una delle cose più frequenti e talvolta complicate, come sbloccare un lavandino bloccato, si può fare facilmente con un semplice rimedio naturale tramandato dalle nostre nonne.

Come sturare il lavandino: il trucco semplice e veloce

Prima o poi succederà anche a te, non farti illusioni. In bagno, in cucina, qualsiasi lavandino intasato nel lavandino è un piccolo e banale incidente domestico che ognuno di noi incontrerà almeno una volta nella vita. Lo stesso è perché spesso non prestiamo attenzione a ciò che scarichiamo. Tuttavia, gli incidenti sono all’ordine del giorno. Con questo sistema rapido e veloce risparmierete il costo di un idraulico o quello di prodotti chimici molto costosi

Come sturare il lavandino velocemente:

Non arrabbiarti: non pensare che sia impossibile risolvere il problema in modo semplice, senza costi e senza prodotti naturali (magari bicarbonato) in pochi minuti. Sul mercato troverai innumerevoli prodotti chimici che possono portare risultati incredibili in pochi minuti. Tuttavia, tutto ha un prezzo e la chimica a volte è costosa. Questi prodotti, infatti, non solo sono gravemente inquinanti, ma se utilizzati in modo improprio possono addirittura rivelarsi dannosi e dannosi per l’organismo umano e per l’ambiente.

Rimedi naturali per sturare il lavandino

Pertanto, prima di acquistare questi prodotti, ecco un detergente fai da te in grado di bloccare completamente i lavelli intasati, semplice, efficace e innocuo per la salute perché del tutto naturale.

Come si prepara:

Sarà necessario procurarsi:

150 g di sale fino

150 g di bicarbonato di sodio

acqua bollente

E adesso?

Unisci 150 grammi di sale e bicarbonato di sodio in un vecchio contenitore. Mescolare per amalgamare bene i due elementi, quindi versare il tutto nello scarico ostruito. Tutto quello che devi fare è far partire la reazione: per fare questo basta versare un litro e mezzo di acqua bollente nello scarico del lavello. Per mantenere sempre pulito il tubo di scarico ripetere questa operazione almeno una volta al mese e vedrete che il vostro scarico sarà sempre libero da qualsiasi imprevisto.