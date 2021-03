Vuoi un’auto splendente? Il trucco è incredibile

Tra viaggi a lunga distanza e stile di vita frenetico, la macchina si sporca facilmente. Nell’uso quotidiano si accumulano sporcizia, sporcizia, ancora sporcizia, di nuovo sporcizia:D e immondizia varia … A rischio di dover togliere forze, energie e tempo a tutte le milioni di cose che dobbiamo fare.

Fortunatamente, ci sono alcune tecniche semplici ed efficaci per pulire la tua auto. Prova a metterli in pratica e scoprirai che rimarrai sorpreso!

Ecco il trucco principale per avere un’auto splendente:

Qui, abbiamo elencato il miglior trucco ma anche altri due consigli e trucchi più semplici per la pulizia dell’auto che ti aiuteranno a eliminare macchie ostinate, odori e sporco e mantenere la tua auto lucida.

1. Utilizzare giornali su parabrezza e finestre

Il trucco del giornale è uno dei modi più semplici ed economici per pulire parabrezza e finestre (praticamente qualsiasi tipo di vetro). Mescola una parte di acqua calda e una parte di aceto, trasferisci il tutto in un flacone spray, spruzzalo sul vetro e lavalo con carta di giornale. semplice!

Tuttavia, se la finestra è troppo sporca, aggiungi del sapone liquido a questa soluzione e lo troverai ancora più facile da pulire. Puoi usare quasi tutti i tipi di vetro, anche sui vetri di casa puoi provare questo trucco

2. Dentifricio per fari

Se i fari dell’auto si sporcano e si appannano, puliscili con un po ‘di dentifricio. Inoltre, se il prodotto è in grado di riparare i graffi su DVD e CD, può anche ripristinare piccole crepe sui stessi fari delle auto. Tutto quello che devi fare è usare una spugna e un po ‘di olio di gomito, quindi applicare il dentifricio e strofinare con movimenti circolari fino a quando lo sporco non scompare. Pulisci il dentifricio con un panno morbido e magia! Avrai dei fari come nuovi

3. Pennelli per la pulizia di piccoli spazi

Per pulire i piccoli spazi tra le cuciture e i punti solitamente difficili da raggiungere, è necessario utilizzare un pennellino con testa morbida. Non è facile accedere e pulire queste zone, ma il lavoro può essere svolto facilmente con un pennello.