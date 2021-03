Alessia Marcuzzi nel mirino delle critiche: cos’è successo?

Alessia Marcuzzi, conduttrice de Le Iene, è recentemente finita al centro di aspre critiche. Come mai? Scopriamo cosa è successo nelle prossime righe di questo articolo.

Alessia Marcuzzi, i motivi delle critiche

Alessia Marcuzzi è finita al centro di una serie di critiche a seguito della sua ospitata, risalente a domenica 28 marzo 2021, nello studio di Fabio Fazio per Che Tempo che Fa. Ad attirare l’attenzione è stato in particolare un divertente tutorial di bellezza che ha visto protagoniste la Marcuzzi, che ha dato qualche (ironico) consiglio a Luciana Littizzetto su come affrontare le rughe.

Il sito Dagospia ha definito questo momento “l’ennesima inserzione pubblicitaria per Fazio e Littizzetto“. Per capire bene la situazione, è il caso di ricordare che, da circa un anno, Alessia Marcuzzi si è lanciata nel mondo beauty, dando vita a una sua linea di creme che, recentemente, si è arricchita con diversi prodotti corpo (tra cui uno scrub e una lozione).

A molti, questo momento ha ricordato una polemica del 2018, scoppiata quando, sempre durante una puntata di Che Tempo che Fa, la comica torinese, aveva fatto riferimenti a due brand legati ai settori food e design.

Ai tempi, le associazioni dei consumatori puntarono il dito contro il conduttore e la sua spalla, accusandoli di pubblicità occulta.