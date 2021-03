Aurora Ramazzotti: avete mai visto il suo fidanzato?

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e tra gli inviati de Le Iene, è fidanzata da anni con Goffredo Cerza. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Goffredo Cerza

Nome: Goffredo

Goffredo Cognome: Cerza

Cerza Data di nascita : 19 gennaio

: 19 gennaio Profilo Instagram: @kingcerz

@kingcerz Segno zodiacale: Capricorno

Goffredo Cerza è il fidanzato di Aurora Ramazzotti. I due si frequentano dal 2017. Originario di Roma, è apparso per la prima volta in alcune foto accanto alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker durante la festa di compleanno della conduttrice.

Dopo aver completato gli studi nella capitale, si è trasferito a Londra per studiare Engineering with Management. Ha poi arricchito il suo percorso formativo con un Master of International Business presso la Hult International Business School.

Di Goffredo Cerza si sa che ha una sorella, che ha uno splendido rapporto con la madre e che, qualche anno fa, ha lanciato il suo brand nel mondo del wellness. Si tratta del progetto King Cerz Fitness, con il quale si occupa di mettere a punto programmi di allenamento personalizzati e piani nutrizionali.

La sua passione per la palestra si evince non solo da questo progetto, ma anche dai numerosi contenuti dedicati al workout che pubblica sul suo profilo personale.