Come congelare i piselli? Ecco il trucco

Tutti sappiamo che il miglior metodo per congelare i piselli è sbollentarli per poi raffreddarli e congelarli. Ma in che consiste ? Vediamo adesso come congelarli:

Portate ad ebollizione l’acqua , immergete i piselli per circa due minuti, toglieteli ed immergeteli subito in acqua gelata. Questo metodo vi preserva da sporco e batteri e preserva il sapore e gli elementi nutrizionali dei piselli.

Spesso capita che per una quantità eccessiva o per mancanza di tempo non è possibile svolgere la sbollentatura. Vi spiegheremo come congelarli senza passare per quest’ultima:

Caratteristiche pisello:

Il pisello è un legume costituito per l’80% di acqua ed è ricco di vitamine A, B1,B6 e C. Ricco di acido polico e di sali minerali tipo potassio, fosforo, ferro, calcio, magnesio e zinco. Ottimo per le diete e porta benefici all’apparato cardiocircolatorio e mantiene basso il livello di colesterolo.

Un altro beneficio del nostro legume è la capacità lassativa e la capacità di stabilizzare la glicemia. Costantemente produce fitoestrogeni che sono importanti per le donne per combattere la sintomatologia legata alla menopausa.

Qualche indicazione negativa ovviamente c’è. Per la presenza ricca di purina non è adatto al consumo per persone con Gotta o iperucemici. Occhio a chi segue diete o a chi è diabetico…meglio non consumarli freschi in questi due casi. Non dimentichiamo che i piselli freschi hanno 81 calorie per 100 grammi di piselli a differenza di quelli secchi che ne hanno 300.

Questo legume è composto dallo 0,4% di grassi e dal 14% di carboidrati … il resto è tutta positività. Cotti sono sicuramente più digeribili che freschi … tenetelo a mente.

Torniamo a noi e vediamo come congelare i piselli:

Sgusciamo i piselli freschi. Prendiamo le estremità e togliamo la stringa e mettiamo i piselli in uno scolapasta.

Facciamo scorrere acqua sopra i piselli nello scolapasta.

Disponiamo i piselli in una teglia senza che si tocchino e metterli al congelatore.

Togliere la teglia quando i piselli sono congelati ed ora si possono mettere in sacchetto apposito e rimetterli al congelatore.

Con questi semplici passaggio avrete dei piselli congelati e sempre pronti all’uso. In consiglio è sempre quello di consumarli entro 4 o 6 settimane e non oltre.