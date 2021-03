Giovanni Scifoni, chi è: età, carriera, premi, moglie e figli

Giovanni Scifoni è un attore, regista, scrittore e conduttore televisivo. Volto famigliare di molte amate fiction italiane, Giovanni è un attore molto versatile, capace di dividersi tra serie tv, cinema e televisione.

Giovanni Scifoni, chi è

Nome: Giovanni Scifoni

Data di nascita: 23 maggio 1976

Luogo di Nascita: Roma

Segno zodiacale: Gemelli

Coniuge: Elisabetta

Profilo Instagram: @giovanni_scifoni

Biografia

Giovanni Scifoni è nato a Roma il 23 maggio 1976. L’attore romano manifesta fin da giovane una grande inclinazione per l’arte, dedicandosi agli studi di canto, pianoforte, recitazione e, soprattutto, come fumettista.

Dopo essersi diplomato come attore all’Accademia nazionale d’arte drammatica nel 1998, comincia a lavorare nel teatro accanto ad artisti del calibro di Paolo Poli, Roberto Guicciardini, Patrick Rossi Gastaldi e Ninni Bruschetta. Nello stesso tempo porta avanti la sua carriera di regista.

Nel 2003 debutta al cinema interpretando Berto nel film di Marco Tullio Giordana La meglio gioventù.

Giovanni diventa famoso al grande pubblico nel 2008 grazie alla sua partecipazione nella fiction Don Matteo e Un caso di coscienza.

Nel 2008 entra nel cast di Un medico in famiglia, mentre l’anno seguente recita accanto al grande Gigi Proietti in L’ultimo papa re di Luca Manfredi. Nel 2014 è protagonista al Teatro Eliseo della commedia Molto rumore per nulla.

Nel 2017 esordisce come presentatore televisivo nel programma Beati voi su TV2000. Scifoni è stato anche autore e inviato per Le Iene su Canale5. Nel 2020 fa parte della fortuna fiction Doc nelle tue mani al fianco di Luca Argentero.

Premi e riconoscimenti

Giovanni Scifoni può vantare una carriera lunga e ricca di riconoscimenti. Tra i più importanti, l’attore ha ricevuto il Golden Graal nel 2011 come Astro Nascente del Teatro e il Prix Italia nel 2020 come Best Web Fiction.

Vita privata

L’attore romano è sposato con Elisabetta dal 2005 e ha tre figli. Giovanni Scifoni ha più volte espresso il suo profondo legame alla famiglia e il desiderio che un giorno i figli decidano di seguire le sue orme.