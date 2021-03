Hai delle vecchie federe? Ecco un metodo per utilizzarle

Spesso buttiamo gli oggetti e corriamo a spendere una montagna soldi per ridare vita alla cucina, al bagno, alle camere. Insomma cerchiamo di cambiare look alla nostra casa. Perché non concedere alle nostre cose una seconda vita, perché non riciclare all’insegna della fantasia. Vi portiamo nella vostra camera da letto e vi esortiamo a dare una seconda chance alle vostre vecchie federe prima di gettarle.

Ecco il modo di riutilizzare vecchie federe:

Ti suggeriamo una tecnica fantasiosa. Subito prendiamo le nostre vecchie federe scegliendo quelle bianche o dal colore chiaro. I materiali più adatti sono la seta ed il cotone perché facilmente li puoi attorcigliare ed è una cosa importante. Andiamo ad usare la tecnica di legarle e poi colorarle. In questo modo potrai scatenare la tua fantasia e riportare in vita le tue federe.

Procedimento:

Tornando a noi, ora, attorcigliate le federe e bloccate con uno spago o un elastico resistente, procuriamoci una pentola di acqua calda e mettiamoci del colore da stoffa in bustina ed il sale necessario (spesso è compreso nella confezione di colore).

Iniziamo a colorare. Controlliamo fino a al punto in cui il colore è diluito e mettiamo dentro la federa e lasciamo che si colori.

Arrivati alla tonalità che ci stuzzica riprendiamo la federa, mettiamola sotto l’acqua corrente e liberiamo i nodi.

Le parti annodate non saranno colorate ed insieme alle altre tonalità daranno vita ad una federe originale, unica e creativa. La tecnica vale anche per le federe nuove ovviamente ma meglio iniziare da quelle vecchie che torneranno originali e molto più simpatiche.

Quando avrai imparato e ti verrà naturale prova anche a farlo abbinando tonalità diverse e creando delle splendide creazioni. Non esiste un limite creativo e puoi veramente dare libero sfogo alla voglia di nuovo ed al tuo senso estetico. Vedrai che ti piacerà e diventerà una cosa divertente e soddisfacente. Che dire di più. Smuovi la tua fantasia e crea qualcosa di irripetibile è un modo utile e creativo per dire addio allo spreco e dare nuova vita ad oggetti che altrimenti avresti buttato.