Luigi Lo Cascio, chi è la moglie Desideria Rayner?

Desideria Rayner è la moglie del talentuoso attore Luigi Lo Cascio, che sarà ospite stasera nel salotto di Stefano Bollani e Valentina Cenni, Via dei Matti n° 0. Montatrice di documentari, fiction e film, la Rayner ha sposato l’attore de I Cento passi nel 2006.

Biografia

Desideria Rayner è nata a Roma il 26 gennaio 1971. Dopo la laurea in Filosofia all’Università La Sapienza, comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Desideria ha collaborato con la rivista L’Espresso, con Rai News 24 e My-Tv, con la trasmissione Blob (Rai3) e con Radio 1.

Dal 2001 collabora come montatrice per documentari, fiction e film. Ha lavorato per molti lungometraggi, tra i quali La città ideale (2012, regia di Luigi Lo Cascio), Monitor (2015, regia di Alessio Lauria) e Ricordi? (2018, regia di Valerio Mieli). Per quest’ultimo è stata candidata al Ciak d’oro e al Nastro d’argento come migliore montatrice.

Nel 2012 ha ricevuto il premio cinematografico Mario Gallo, lo stesso anno in cui lo ha ottenuto anche il marito Luigi Lo Cascio.

La Rayner e Lo Cascio hanno due figli: Tommaso Isidoro e Arturo Tito.