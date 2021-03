“Non mangiare questo alimento!”: fa malissimo

Parliamo adesso di un alimento che è meglio evitare di mangiare. Fa malissimo. Stiamo parlando delle patate germogliate.

Le patate sono un ortaggio comunemente utilizzato in molte tradizioni culinarie in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Gli ingredienti principali di piatti prelibati, come: tagliatelle, sformati, crostate, purè di patate, patate al forno e speciali torte alla crema.

Le patate sono alla base della nostra alimentazione perché considerati sane, nutrienti e facilmente digeribili. Di solito accade che quando fai la spesa in un supermercato, compri un sacchetto di patate, ma le mangi solo pochi giorni dopo. Di solito le conserviamo (in frigorifero, in cantina) per così tanti giorni che le patate iniziano a germogliare.

A questo punto, devi stare molto attento e chiederti: Mangiare patate che hanno germogliato è una scelta salutare o è un rischio per la salute?

Cosa rende velenose le patate germogliate

Le patate, come altre verdure, contengono già naturalmente solanina: è una sostanza chimica comune in alcune verdure che aiuta a difenderle da fattori esterni. Le patate che compriamo al supermercato sono quasi sempre allo stesso punto di maturazione e contengono da 8 a 25 mg di solanina per chilogrammo, il che è innocuo.

Questa sostanza è un glicoalcaloide, che può essere utilizzato come pesticida naturale, ma se consumato in eccesso può essere molto pericoloso perché tossico!

Nelle patate che si trovano nella fase “normale” (cioè senza germogli, macchie verdi o ammaccature), la concentrazione di solanina è bassa, quindi possiamo mangiarle in completa sicurezza.

Tuttavia, la situazione delle patate germogliate o delle patate con piccole aree verdi sulla pelle cambierà. Infatti, in queste condizioni, la concentrazione di solanina aumenterà notevolmente, e mangiare queste patate diventa molto pericoloso: il rischio che corriamo è l’avvelenamento da solanina!

Avvelenamento da solanina: sintomi ed effetti

Se mangi patate verdi o germogliate ingerendo quantità eccessive di solanina, questo avrà un effetto tossico sul nostro corpo: potremmo essere spiacevolmente avvelenati, il che può portare a conseguenze più o meno gravi. I sintomi di avvelenamento che possono verificarsi sono diversi e la gravità varia da persona a persona. Ogni soggetto reagirà in modo diverso in base alla quantità di solanina assorbita.

Sintomi di un’intossicazione lieve:

vomito

nausea

mal di stomaco

febbre

tachicardia

diarrea

Sintomi di un’intossicazione grave

alterazione o totale perdita della coscienza

disturbi circolatori

problemi respiratori

disturbi cerebrali