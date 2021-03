Questo articolo ha un titolo curioso. Quali sono i segni zodiacali più importanti? Innanzitutto dobbiamo spiegare cosa s’intende per importanti. In questo caso vogliamo riferirci ai segni predisposti dalle combinazioni astrali al successo nella vita quindi a diventare personalità importanti come attivisti politici, presidenti, persone che hanno in mano la vita degli altri da un punto di vista decisionale. Analizzeremo quindi quali figure dello zodiaco sono nell’ordine le più diffuse tra le personalità di potere mondiale. Oroscopo, i segni zodiacali più importanti: ecco la classifica.

1. Leone

Tra i segni zodiacali più importanti abbiamo al primo posto della classifica quello del Leone. Il tratto tipico del segno zodiacale è quello dell’ego smisurato. Il coraggio e il non aver paura del Leone portano molti appartenenti al segno davvero in alto. Sia nel Sole che nell’ascendente, il Leone predispone a una carica importante. Come esempio possiamo citare gli ex Presidenti degli Stati Uniti Barack Obama, nato il 4 agosto 1961, e George Bush, nato il 6 luglio 1946 sotto il segno zodiacale del Cancro ma con ascendente Leone.

2. Sagittario

La classifica dei segni zodiacali più importanti vede al secondo posto quello del Sagittario. Analizziamo gli aspetti caratteristici del segno: giovialità, solarità, ottimismo, voglia di buttarsi e di farsi avanti nelle situazioni. Il Sagittario nasce vincente perché è già dotato astrologicamente di quelle caratteristiche di intraprendenza che nella vita mandano avanti verso obiettivi importanti. Un esempio di importante personalità politica del Sagittario è il senatore John Kerry, nato l’11 dicembre 1943. Personalità importante e influente a Hollywood oltre che dotata del fascino tipico del Sagittario è l’attore Brad Pitt, nato il 18 dicembre 1963.

3. Cancro

Terzo posto per il Cancro, altro segno che si riscontra nelle personalità importanti poiché capace di lavorare senza sosta anche in condizioni sfavorevoli. Un esempio lo abbiamo già citato, quello di George Bush nato il 6 luglio 1946, la cui presidenza ha subito non pochi colpi come l’attentato dell’11 settembre 2001. Nello stesso giorno di Bush è nato il Dalai Lama Tenzin Gyatso, il 6 luglio 1935.

4. Gemelli

Al quarto posto di questa classifica troviamo il segno dei Gemelli. I nati del segno vogliono impressionare gli altri ed essere ricordati, anche se non hanno chissà quali particolari abilità e le migliori intenzioni. La loro voglia di ascesa li predispone però a ricoprire posizioni importanti e, soprattutto, remunerative. Molti soggetti appartenenti al mondo dello spettacolo sono stati o sono del segno dei Gemelli: Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Raffaella Carrà, Gianna Nannini, Paolo Bonolis, Nicole Kidman.