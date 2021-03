Pulizie in casa: le tre cose che tutti dimenticano

La nostra vita scorre a mille chilometri orari e spesso siamo costretti a pulire le nostre case non più di una volta alla settimana. Vorremmo avere un metodo che ci regali una casa pulita in modo soddisfacente, rapido, efficace e che rispetti il nostro tempo.

Ci sono tre cose che tutti dimenticano:

Utilizzare detergente sui sanitari:

prendi un detergente per il bagno e con uno spruzzino lascialo agire su water, doccia , lavandino e bidet.

Aprire le finestre:

Lascia entrare aria fresca e luce per eliminare acari e polvere. le finestre devono restare aperte per almeno dieci minuti.

Iniziare a pulire ordinando prima tutte le stanze:

Già darà la sensazione di una casa più pulita e metti in un contenitore tutto ciò che è in disordine senza sparpagliarlo per casa. Usa un contenitore ad ambiente senza mischiare oggetti, cosi sarà più facile rimettere le cose a posto.

Non è un miracolo trovare un metodo veloce ed efficace per le nostre faccende domestiche.

Oggi siamo buoni, vi daremo anche altri 4 consigli utili e in questo modo avremo casa al top in tre ore.

Altri 4 consigli per avere una casa sempre in ordine:

Come pulire perfettamente il nostro bagno:

inizia dalle cose più alte ed elimina la polvere dai pensili e passa allo specchio Usando microfibra o carta di giornale. stessa cosa per il vetro della doccia.

Cambia panno e con uno inumidito pulisci il water su cui hai lasciato agire il detergente. Stessa cosa per bidet, doccia e lavabo. Ovviamente non usare lo stesso panno che hai utilizzato per il water. riprendi il contenitore delle cose in disordine del bagno e mettile in ordine.

Come pulire perfettamente la cucina:

Alza le sedie ed inizia dall’alto. Panno umido e detergente ed a rotazione disinfetta un elettrodomestica alla volta. Sistema tutte le cose che hai in giro in cucina e riponile in un cassetto o scatole

Come pulire perfettamente le camere:

camera da letto e soggiorno sono più facili della cucina e del bagno, inizia sempre dall’alto e quindi prendi contenitore e riponi le cose.

Raccogli polvere e scopa sui pavimenti.

Utilizza sempre acqua calda con il detergente, vedrete che pulire meglio e più a fondo