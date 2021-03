Ricetta coniglio al limone: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta coniglio al limone – Il coniglio rientra nella categoria carni bianche, esattamente come il pollo. Proprio come quest’ultimo ha valori nutrizionali abbastanza favorevoli al nostro organismo, perché apporta pochissimi grassi, quindi adatto anche per chi è a dieta, ma allo stesso tempo apporta proteine. Il coniglio è molto versatile, si prepara in tanti modi differenti, noi oggi abbiamo deciso di proporvi una ricetta semplice e veloce, che potrete preparare in ogni occasione, andremo a vedere come si prepara il coniglio al limone.

Coniglio al limone – INGREDIENTI

Dosi per 4 persone:

1kg di coniglio

2 cucchiai di olio evo

1 rametto di timo

1 rametto di rosmarino

2 spicchi di aglio

2 limoni

Sale

Pepe

Coniglio al limone – PREPARAZIONE

Lavate e asciugate il coniglio. Fatelo a pezzi e rosolatelo in una casseruola con olio, un trito di timo e rosmarino, aglio e un pò di buccia di limone grattugiata.

Cospargetelo con sale e pepe e lasciatelo rosolare su tutti i lati.

Bagnate il coniglio con un bicchiere di acqua calda.

Coprite la casseruola e fate cuocere a fuoco dolce per 40 minuti.

Durante la cottura rigirate di tanto in tanto i pezzi di carne, poi, quando il fondo di cottura sarà evaporato, spruzzate frequentemente con i limoni.

A cottura ultimata, il coniglio dovrà essere ben dorato e il sughetto dovrà essere ben ristretto.

Ora potete servire il vostro coniglio, meglio se ancora caldo.

Coniglio al limone – CONSIGLI

La stessa ricetta può essere utilizzata per cuocere il pollo, o qualsiasi altra tipologia di carne, ovviamente controllate sempre la cottura, altrimenti la carne diventerà dura. Potete sostituire anche il limone con l’arancia, e avrete cosi il coniglio all’arancia.