Ricetta tortiglioni in teglia: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta tortiglioni in teglia – La ricetta che andremo a vedere ora è un primo piatto, molto semplice da preparare e molto gustoso, andremo a vedere come si preparano i tortiglioni in teglia, e andremo ad utilizzare i cardi, che sono degli ortaggi che si prestano bene a tante preparazioni. La ricetta che vedremo oggi, molto probabilmente piacerà anche a chi non ama i cardi, dato che vengono ripassati in forno, si forma una crosticina croccante.

Tortiglioni in teglia – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

320g di tortiglioni

300g di cardi

1 limone

2 cucchiai di farina

2 cucchiai di olio evo

1 bicchiere di latte

100g di mozzarella

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

Sale

Pepe

Tortiglioni in teglia – PREPARAZIONE

Come prima cosa bisogna pulire e tagliare i cardi, staccate i gambi, togliete i filamenti e tagliatelo a pezzi.

Lessate i cardi in acqua salata con due fettine di limone.

Dopo circa 20 minuti, scolateli e tagliateli a listarelle.

Infarinateli leggermente e saltateli in padella con l’olio ben caldo e girate spesso.

Bagnate con il latte e aggiustate di sale e pepe, coprite e fate cuocere a fuoco basso.

Intanto cuocete la pasta e scolatela al dente.

Scolatela e versatela nella casseruola con i cardi, rimestate bene e aggiungete il parmigiano e la mozzarella tagliata a dadini.

Ungete una pirofila, versateci la pasta dentro, livellate la superficie e cuocete in forno per 15 minuti circa, il tempo che diventi ben gratinato in superficie.

Tortiglioni in teglia – CONSIGLI

Noi oggi per preparare questa ricetta abbiamo deciso di utilizzare i tortiglioni, ma voi, ovviamente, potete utilizzare qualsiasi formato di pasta vogliate. Se volete rendere la vostra pasta ancora più ricca e golosa, potete anche aggiungere più formaggi, o del prosciutto cotto, insomma ogni ingrediente che preferite.