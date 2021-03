Rimuovere peli di cane e gatto dai mobili: ecco il trucco

Stai cercando di capire come rimuovere i peli di cane e gatto dai mobili? Sei nel posto giusto. Con l’avvicinarsi dell’estate e del periodo quindi di caduta dei peli, i problemi compaiono più frequentemente. Fortunatamente, ci sono alcuni trucchi che puoi usare per rendere più facile la pulizia della casa dai peli dei vostri amici pelosi.

Ricorda, i capelli di cane e gatto sono compostabili. All’occorrenza potranno essere utilizzato per il compostaggio, oppure per pacciamare l’orto o il giardino. Ecco il trucco per rimuoverli facilmente.

Proteggi la superficie dei mobili

Per facilitare la rimozione dei peli di animali domestici dai vostri mobili, non dimenticare di coprire le superfici e gli spazi più comunemente utilizzati con lenzuola o asciugamani facili da lavare. In questo modo, quando avrai bisogno di aspirare, spenderai meno energia.

Pensa a questa come un’opportunità per decorare la stanza della casa con lenzuola dai colori vivaci, che possono essere cambiate a seconda della stagione.

Mobili antistatici

Le superfici che tendono ad attirare più polvere sono quelli di legno sembra ombra di dubbi. Se vuoi mantenere una parte della casa il più lontano possibile dall’accumulo di capelli, cerca di utilizzare materiali antistatici naturali per decorare i mobili, il che rende più facile pulire e rimuovere la polvere. Ad esempio, evitare di utilizzare cuscini di velluto su sedie e divani e utilizza mobili di marmo o comunque di un materiale liscio

Rullo per vestiti

Per rimuovere i peli di animali da vestiti e divani, può essere utile utilizzare uno di quei rulli comunemente usati per rimuovere lanugine e peli dai soprabiti. Sul mercato ci sono sia rulli usa e getta ma anche prodotti lavabili e quindi riutilizzabili. Se non è disponibile un rullo riutilizzabile, in caso di emergenza prova ad avvolgere uno dei rotoli di carta igienica con nastro adesivo resistente.

Panno in microfibra

Il panno di microfibra è il metodo più facile per eliminare i peli di cani e gatti dai nostri mobili. Dopo averlo bagnati e strizzato prova a passarlo sui mobili. Con una sola passata riuscirai a intrappolare tutti i peli.