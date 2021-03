Attenzione a togliere il calcare: ecco cosa accade

Il calcare è un problema diffuso di molte famiglie. Ormai molti di noi hanno in casa qualche dispositivo che aiuta con l’eliminazione del calcare nella nostra acqua. Strumenti necessari in zone dove la concentrazione di calcare è molto alta.

Tuttavia, molte persone non sanno che rimuovere il calcare dall’acqua può causare seri problemi di salute.

La situazione idrica in Italia

Il calcare si trova presente in tutte le acque. Ci sono zone dove la concertazione di calcare è più alta, la cosiddetta acqua dura, mentre altri ne hanno meno (acqua dolce). L’acqua più dura d’Italia si trova nelle regioni Emilia Romagna e Marche. Poi c’è un’acqua abbastanza dura in Lombardia, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. L’acqua più dolce è stata trovata in Friuli, Venezia Giulia, Sardegna e Umbria. Altre aree hanno acqua di durezza moderata.

Danni causati dalle incrostazioni di calcare

Partiamo dicendo che il calcare è un tipo di roccia. Se la maggior parte delle rocce non resiste all’azione dell’acqua, collasserà nel tempo, questo non accade al calcare. Nasce nell’acqua e quest’ultima non ha effetto su di esso se non indurirlo. In altre parole: il calcare è una roccia che non si scioglie con l’acqua.

Può accumularsi in zone dove scorre molta acqua, come nei condotti di lavatrici e lavastoviglie, e ostacolare il normale funzionamento. Provoca diversi danni come ad esempio lo scolorimento degli oblò della lavatrici o altri vetri e plastiche sono a contatto con l’acqua. Problemi seri li provoca sulle guarnizioni in gomma che induriranno e lasceranno passare l’acqua.

Ma come si può addolcire l’acqua ricca di calcare?

Il modo più famoso per prevenire la formazione di calcare nell’acqua è aggiungere sale. I dolcificanti d’acqua in fondo funzionano in questo modo.

Il sale si scioglie nell’acqua e attraverso una reazione chimica impedisce la formazione del calcare. Ma molti ignorano che togliere il calcare dall’acqua può creare un notevole problema di salute

Infatti se da una parte in questo modo si risolve un problema, dall’altra se ne crea un altro. L’acqua addolcita col sale, diventa carica di sodio un elemento che, a lungo andare, può creare grossi problemi alla salute se assunto in quantità superiori a quelle consigliate. Ma si può utilizzare per il bucato, per la lavastoviglie o la doccia.

Abbiamo appena scoperto i danni del togliere il calcare con il sale!