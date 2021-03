Chi è il marito di Elettra Lamborghini?

Elettra Lamborghini è tra gli ospiti di Game of Games: Gioco Loco, il nuovo programma di Simona Ventura. L’ereditiera bolognese è sposata con Afrojack. Ecco tutti i dettagli su di lui!

Chi è Afrojack

Nome: Nick

Nick Cognome: van de Wall

van de Wall Data di nascita : 9 settembre 1987

: 9 settembre 1987 Luogo di nascita: Spijkenisse

Spijkenisse Profilo Instagram : @afrojack

: @afrojack Segno zodiacale: Vergine

Afrojack è il produttore che, con una romantica cerimonia sul Lago di Como, nel settembre 2020 ha sposato Elettra Lamborghini.

Di origini olandesi, ha 33 anni e ne compirà 34 a settembre. La sua carriera si contraddistingue per diverse tappe importanti, tra cui rientra la fondazione, nel 2007, dell’etichetta discografica Wall Recordings.

il suo unico album di studio, Forget the World, è uscito nel 2014. Quattro anni prima è stata invece la volta del primo EP, dal titolo Lost & Found (l’anno successivo è arrivato Lost & Found 2).

Quando si parla della sua carriera, non si può non chiamare in causa il fatto che il suo nome è diventato famoso nel mondo anche per il suono di chiusura della campanella del Nasdaq nel 2013.

Forse non tutti sanno che è padre. Il marito di Elettra Lamborghini ha avuto infatti una relazione con la modella Amanda Balk. Dal loro amore è nata Vegas.

Nel 2018, durante un festival musicale, ha conosciuto Elettra Lamborghini. Il 25 dicembre dell’anno dopo, sul suo seguitissimo account Instagram l’ereditiera ha annunciato il loro fidanzamento ufficiale e, nel settembre delll’anno dopo, è arrivato il romantico sì a Ossuccio.