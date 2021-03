Elettra Lamborghini, chi è: età, Instagram, patrimonio, fidanzato

Elettra Lamborghini è una cantante e influencer, tra gli ospiti del programma Game of Games: Gioco Loco, la nuova sfida da conduttrice di Simona Ventura. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Elettra Lamborghini

Nome: Elettra Miura

Elettra Miura Cognome: Lamborghini

Lamborghini Data di nascita: 17 maggio 1994

17 maggio 1994 Luogo di nascita : Bologna

: Bologna Profilo Instagram: @elettralamborghini

@elettralamborghini Segno zodiacale: Toro

Elettra Lamborghini, che ha attualmente 26 anni e ne compirà 27 a maggio, è una cantante, influencer e personaggio televisivo. Nipote del fondatore della celebre casa automobilistica, ha esordito nel mondo dello spettacolo con Chiambretti Night nel 2015. L’anno successivo è arrivata la partecipazione al reality di MTV Riccanza.

Nel 2018 ha pubblicato il primo singolo, il brano Pem Pem. L’anno dopo è arrivato l’album di esordio, ossia Twerking Queen. Il 2020, come ben si sa, l’ha vista calcare il palco di Sanremo con Musica (E il Resto Scompare).

Instagram

Elettra Lamborghini è presente su Instagram con un account seguito da oltre 6 milioni di persone, dove, con un’ironia inconfondibile, si racconta tutti i giorni.

Patrimonio

A quanto ammonta il patrimonio di Elettra Lamborghini? Non si hanno notizie precise in merito. Di sicuro, tra il business di famiglia e i guadagni come cantante e influencer, si parla di cifre importanti.

Interessante al proposito è un anedotto risalente agli anni in cui la Lamborghini ha partecipato al Gran Hermano Vip. Ai tempi, disse a una concorrente di avere circa 160mila euro in diamanti solo in una delle orecchie.

Fidanzato

Chi è il fidanzato di Elettra Lamborghini? L’ereditiera bolognese è sposata con il dj e produttore Afrojack dal settembre 2020. La coppia si è fidanzata ufficialmente a Natale 2019.