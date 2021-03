L’amore è un bellissimo sentimento e c’è chi lo cerca per tutta la vita, chi vorrebbe sempre provare la sensazione dell’innamoramento come ai primi turbamenti adolescenziali. In particolare, esistono alcuni segni zodiacali che vogliono innamorarsi a tutti i costi. Ma perché? Cosa provano questi segni? Ce lo spiegano con chiarezza le stelle. Oroscopo, i segni che vogliono innamorarsi: scopriamo i motivi legati a questo intento.

Il Leone

Il Leone è un segno fisso di fuoco i cui rappresentanti sono nati tra il 23 luglio e il 22 agosto. Il domicilio è quello del Sole, con Saturno e Urano in esilio e Nettuno in caduta. I nati del segno si distinguono per la loro grande generosità, la solarità, l’ottimismo, un grande e smisurato ego e anche tanto orgoglio. Il Leone fa parte dei segni che vogliono innamorarsi perché nella sua vita vuole vivere grandi avventure e il territorio dei sentimenti fa parte dei suoi obiettivi. In particolare vorrebbe una storia d’amore romanzesca, irta di ostacoli, ricca di conquiste ed emozioni. Insomma, non vuole innamorarsi per poi condurre una vita piatta ma la ricerca sempre stimolante.

La Bilancia

La Bilancia è un segno d’aria cardinale governato da Venere con Saturno in esaltazione, Sole in caduta, Marte in esilio. I nati del segno fanno il compleanno tra il 23 settembre e il 22 ottobre. Tratti caratteristici dei nati in Bilancia sono la ricerca dell’equilibrio, dell’armonia e l’insofferenza ai conflitti. La Bilancia è poi tra i segni che vogliono innamorarsi a tutti i costi. Il campo dei sentimenti è molto importante per i nati della Bilancia. Se ci sono problemi sentimentali, la Bilancia soffre tantissimo e arriva persino a sprofondare nella depressione più nera. Il segno ricerca il matrimonio e confrontarsi con chi non ha gli stessi propositi per i nativi è deleterio. Spesso la Bilancia commette l’errore di innamorarsi del primo che le mostra un po’ di interesse per cui, a causa di valutazioni errate, inevitabilmente soffrirà le pene d’amore più disperate.

I Pesci

I Pesci sono un segno d’acqua mobile governato da Nettuno con Luna in esaltazione, Urano in caduta e Mercurio in esilio. Le date di nascita che identificano questo segno zodiacale vanno dal 20 febbraio al 20 marzo. Caratteristiche tipiche degli appartenenti ai Pesci sono la grande fantasia, la propensione a sognare, la tendenza all’amore e al romanticismo. Ed eccoli quindi perfettamente inseriti per natura nel contesto dei segni che vogliono innamorarsi e vivere intensamente i sentimenti.