Pianta da siepe: perchè scegliere proprio questa?

Se state cercando una pianta da siepe sempre verde, rigogliosa e soprattutto resistente abbiamo per voi l’idea giusta: il Lauroceraso.

Il motivo della scelta di questa pianta:

Dovresti virare sul lauroceraso per le tante sue caratteristiche positive. Iniziamo col dire che è di una resistenza impressionante, che raggiunge altezze importanti ed è una tra le piante sempreverdi. Ha inoltre l’intreccio di foglie e rami estremamente fitto e compatto proprio come dovrebbe essere una pianta da siepe.

Caratteristiche principali:

La pianta di Lauroceraso ha foglie ovali verde scuro e si contraddistingue per foglie spesse e molto lucide. Altra cosa che devi sapere è che produce fiori e frutta dal fortissimo e piacevole profumo e ci darà delle decorative bacche dal colore scuro.

Altezza importante:

L’altezza è un requisito importante per una siepe. Il lauroceraso può facilmente arrivare a quindici metri di altezza ed una volta messa sarai tranquillo per moltissimo tempo. La sua natura molto fitta data dai rami e dalle foglie ci preserva da intrusioni esterne di animali e non è una cosa di poco conto. Resiste in modo totale il freddo fino a meno quindici gradi ed anche il caldo e l’umidità eccessiva. Queste caratteristiche rende questa pianta perfetta per essere piantata in qualunque zona.

Preferisce la mezz’ombra

Passiamo alla sua coltivazione. Ottimale sarebbe un terreno con PH non superiore a 7,5 ed umido. Inoltre è una pianta che resiste sia al sole ed all’ombra ma il suo ottimo è stare in mezz’ombra. Non soffre l’effetto ristagno d’acqua e necessita di una irrigazione regolare e scandita in special modo per il primo anno in cui è stato piantato. Non richiede eccessive potature quindi puoi farne tranquillamente a meno. Se proprio puoi potarla devi aspettare il periodo post-invernale.

Come sottolineato precedentemente, è una pianta vigorosa ed è molto resistente ai parassiti anche se è sempre meglio controllare. Se devi fare una siepe che ti garantisca resistenza, discrezione, durata, altezza e profumi, noi ti consigliamo il lauroceraso risolverai tutti i problemi e vedrai che non te ne pentirai.