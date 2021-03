Piatto veloce: i quattro ingredienti per un piatto gustosissimo

Siamo a casa (oddio…al momento per forza) e non ci va di cucinare. Quelle giornate dove il fornello lo vedi nemico. Ti proponiamo di volgere lo sguardo alle insalate che sono molto veloci da preparare, comunque buone e ci preservano dall’ingerire eccessive calorie.

Ottime nei periodi di festività in cui gli eccessi a tavola si ripetono in più giorni ravvicinati. Oggi vi vogliamo presentare una ricetta innovativa, un’insalata non banale e decisamente diversa dal solito. Il principale attore il cachi mela.

Ecco i quattro ingredienti per un pranzo veloce:

E’ una ricetta veloce da preparare e ricca di antiossidanti e vitamine e che unisce la salute ed il benessere al gusto.

passiamo ad elencare tutti gli ingredienti che servono:

100 grammi di soncino

2 cachi mela

1 melograno

150 grammi di radicchio

2 mozzarelle

olio extravergine di oliva quanto basta

pepe quanto basta

sale quanto basta

Come utilizzare questi quattro ingredienti per trasformarli in un pranzo veloce:

Andiamo con la preparazione:

Come avrete capito la varietà di cachi necessaria è il cachi mela. State attenti perché generalmente la specie dei cachi in commercio è differente ma, cercando in una frutteria ben fornita, non sarà difficile reperirlo. E’ necessario il cachi mela per la sua consistenza simile alla mela e quindi con la polpa croccantina.

Laviamo l’insalata accuratamente, sia radicchio e sia il soncino. Dopo un accurato lavaggio, li spezzettiamo e li riponiamo in una insalatiera ed aggiungiamo i semi di melograno (lasciamone qualcuno inutilizzato).

Per sgranare il melograno la tecnica più veloce è di battere con un cucchiaio sulla parte esterna per rendervi la vita più facile per estrarre i semi. Laviamo i cachi mela e sbucciamoli e poi tagliamoli a fettine non troppo sottili. Aggiungiamo all’insalata la mozzarella a pezzettoni ed cachi mela tagliati.

I cachi mela vanno posizionati sopra l’insalata. Mettiamo in cima pochi semi di melograno rimasti. Andiamo a condire con olio extravergine d’oliva ed una spolverata di pepe. Perfetta per un pasto sobrio e gustosissimo. Con questa ricetta super veloce sarete soddisfattissimi e leggeri.