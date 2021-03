Purificare e profumare l’aria di casa? La pianta che ci aiuta

La Begonia è un regalo da sempre gradito. Simbolico di buona fortuna e da sempre sinonimo di gratitudine da chi la regala a chi la riceve.

Per ricordarci che la begonia è una pianta capace a ridurre l’inquinamento atmosferico, sottolineiamo che addirittura la Nasa l’ha inserita nella lista delle piante adatte ad ossigenare il pianeta. Tra le sue qualità ci sono anche che combatte l’umidità ed elimina i cattivi odori.

Ora capite perchè per profumare e purificare l’aria della nostra casa la begonia è indispensabile. Alleato formidabile che ci aiuta e ci dona fiori dai colori meravigliosi e vivi. Daremo qualche dritta per curarla nel migliore dei modi.

La sua storia:

Prende il nome da Michele Begon, botanico appassionato e governatore di Santo Domingo. Giunta in Europa intorno al 1777 in francia, cresce spontaneamente in Africa, India, America del Sud e Cina. Ama condizioni climatiche molto calde e raggiunge i 30/50 cm. Dona fiori coloratissimi e la dividiamo in tre tipologie.

Caratteristiche:

Tuberosa perchè la radice è un tubero, rizomatosa perchè ha radici sotterranee ed a radice fascicolata perchè ha le radici a fasce. Dona fiori che possono essere bianchi, salmone, rosa, arancio, rossi o gialli. La tuberosa e quella a radice fascicolata donano i fiori più belli. E’ pianta dalla cura non impegnativa e bastano piccoli accorgimenti. Non ama ristagni d’acqua quindi mettiamo un strato di 2 0 3 cm di argilla espansa e copriamo con misto di terra e sabbia per il drenaggio.

Predilige terra senza sassi ed erbacce e arricchito di stallatico. Posizioniamola in un posto semi ombreggiato perchè la luce va bene ma non l’esposizione diretta al sole. Va annaffiata la mattina presto e con il terreno asciutto. In estate, con l’ausilio di un nebulizzatore, ama che siano rinfrescate anche le sue foglie. Per essere al top è meglio rinvasarla con terriccio nuovo una volta l’anno tra marzo ed aprile.