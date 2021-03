Raffaella Fico, chi è: età, Instagram, genitori, Pia Balotelli

Raffaella Fico, tra gli ospiti della prima puntata di Game of Games: Gioco Loco, è una celebre showgirl e influencer. Scopriamo, nelle prossime righe, qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla vita privata.

Chi è Raffaella Fico

Nome: Raffaella

Cognome: Fico

Data di nascita: 29 gennaio 1988

Luogo di nascita: Cercola

Profilo Instagram: @ficoraffaella

Segno zodiacale: Aquario

Raffaella Fico, che ha attualmente 33 anni, ha iniziato la sua carriera nel lontano 2007, vincendo il concorso di Miss Grand Prix. Le porte della notorietà si sono aperte per lei l’anno seguente con la partecipazione alla nona edizione de Il Grande Fratello (allora era esclusivamente NIP e alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi).

Tra le altre tappe della sua carriera è possibile citare i ruoli di inviata in programmi come Lucignolo e la presenza come opinionista nello studio della trasmissione Storie Italiane.

Da non dimenticare è anche la parentesi cinematografica: Raffaella Fico ha infatti recitato in due film e in un cortometraggio. Per quest’ultimo, il cui titolo è Nuvole, Soltanto Nuvole, ha vinto il Premio Unicef come attrice rivelazione.

Instagram

Raffaella Fico, che è anche speaker di Radio Marte, è seguita su Instagram da oltre 500mila persone.

Genitori

I genitori di Raffaella Fico si chiamano Alfonso e Antonietta e sono titolari di una piccola bottega di ortaggi.

Pia Balotelli

Nata nel dicembre 2012, Pia Balotelli è l’unica figlia di Raffaella Fico e di Mario Balotelli, che ha riconosciuto la bambina a diversi anni dalla sua nascita, nel 2014 per la precisione. Oggi, come ricordato dalla Fico stessa, il calciatore è innamorato della sua primogenita.