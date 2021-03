Ricetta focaccia dolce: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta focaccia dolce – Solitamente quando uno sente la parola focaccia la associa alla focaccia genovese, alla focaccia salata insomma, che può essere consumata sia così com’è che farcita. Noi oggi abbiamo deciso di proporvi una ricetta più originale, forse anche un pò meno conosciuta, andremo a vedere come si prepara la focaccia dolce. Vediamo cosa ci occorre e come si prepara.

Focaccia dolce – INGREDIENTI

Ingredienti per 6 persone:

200g di zucchero

100g di burro a temperatura ambiente

4 uova

500g di farina

100g di uvetta

50g di pinoli

10 cucchiai di latte

Scorza grattugiata di un limone

Una bustina di lievito vanigliato

Zucchero a velo

Focaccia dolce – PREPARAZIONE

In una terrina sbattete lo zucchero con il burro, una volta ottenuta una crema aggiungete le uova sempre sbattendo.

Aggiungete anche la farina poco per volta alternando con il latte.

Una volta ottenuto il vostro impasto aggiungete l’uvetta ammollata ed infarinata, i pinoli e il lievito in polvere.

Imburrate e infarinate una tortiera da 30cm di diametro.

Versateci all’interno l’impasto della focaccia.

Mettete in forno a 180° e lasciate cuocere per 45 minuti.

Togliete il dolce dal forno e lasciate riposare la focaccia per 10 minuti.

Una volta intiepidita sformatela su una gratella e lasciate raffreddare completamente.

Una volta fredda decorate la focaccia dolce con lo zucchero a velo. Tagliate a fette e servite.

Focaccia dolce – CONSIGLI

Potete arricchire questa focaccia anche aggiungendo altri ingredienti, come ad esempio delle gocce di cioccolato, della farina di mandorle, qualche essenza, personalizzatela in base ai vostri gusti. Servite la focaccia dolce con della frutta o del gelato per una versione ancora più golosa.