Ricetta sogliola ai pinoli: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta sogliola ai pinoli – Ricordo che quando ero bambina, mia mamma voleva che mangiassi il pesce, lei preparava sempre la sogliola, e a me non è mai piaciuta. Con il passare del tempo ho scoperto che esistono tantissimi modi pre preparare questo pesce d’acqua salata. Infatti, in cucina, lo si utilizza molto, perchè ha un sapore molto delicato, per questo motivo viene utilizzata per diverse preparazioni. Oggi noi andremo a vedere come si prepara la sogliola ai pinoli, e se continuate a leggere, nella sezione dei consigli, vi daremo anche qualche altra idea per cucinare questo pesce.

Sogliola ai pinoli – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

4 sogliole

35g di pinoli

2 cucchiai di olio evo

Prezzemolo

1 limone

Farina

Sale

Pepe

Sogliola ai pinoli – PREPARAZIONE

Preparare la sogliola ai pinoli è veramente semplice e veloce. Come prima cosa dovete pulire le sogliole, sventrarle e deliscarle. Se avete una pescheria di fiducia, potete anche chiedere la cortesia di fare questa operazione, specialmente se è la prima volta che pulite un pesce.

Una volta ottenuti dei filetti puliti, infarinateli e fateli dorare in una padella unta.

Quando saranno dorati da entrambi i lati, traferite i vostri filetti di sogliola in un piatto.

Nella padella dove avete cotto il pesce, aggiungete il resto dell’olio e aggiungete i pinoli tritati.

lasciategli prendere colore e poi aggiungete il prezzemolo.

Versate il composto che avete ottenuto sui filetti di pesce e spruzzate il tutto con succo di limone.

Sogliola ai pinoli – CONSIGLI

La sogliola è un pesce che si adatta a tantissime preparazioni, ad esempio, potete utilizzarla per preparare degli involtini, ripieni di tutto ciò che vi piace, come verdure, patate, oppure, un consiglio per farla mangiare anche ai bambini, provate ad impanarla, e preparate una cotoletta di sogliola. Accompagnate il tutto con delle verdure o delle patate, e la cena è pronta.