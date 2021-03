Ricetta torta moka: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta torta moka – La torta moka è una torta molto semplice da preparare, ottima da servire in ogni occasione, è perfetta anche come torta di compleanno. La ricetta è molto semplice, è al caffè ma voi potete anche modificarla a seconda dei vostri gusti.

Torta moka – INGREDIENTI

Ingredienti per 6 persone:

Per il pan di Spagna:

75g di farina

75g di fecola di patate

170g di zucchero

6 uova

Scorza di un limone

Per la crema:

500ml di panna da montare

50g di zucchero a velo

3 cucchiai di Nescafé

Un bicchiere di Crema caffè

Mandorle spellate

Torta moka – PREPARAZIONE

In una terrina montate i tuorli d’uovo con lo zucchero e la scorza di limone grattugiata.

Montate per almeno 10 minuti, dopodiché aggiungete il caffè solubile.

A parte, con le fruste pulite, montate a neve ferma gli albumi ed incorporateli delicatamente ai tuorli con lo zucchero.

Aggiungete anche la farina e la fecola poco per volta continuando a mescolare, attenzione a non smontare il composto.

Versate l’impasto ottenuto in due teglie imburrate e infarinate da 24cm di diametro.

Cuocete per 20 minuti a 180°.

Intanto occupatevi della crema. Montate la panna e aggiungete un cucchiaio di caffè forte.

Tritate le mandorle e aggiungetele alla crema.

Quando il pan di Spagna sarà cotto lasciate raffreddare e poi bagnate i due dischi che avete ottenuto con il liquore al caffè.

Farcite il primo strato di pan di Spagna con la panna montata aromatizzata al caffè, aggiungete le mandorle in questo strato o mettetele in superficie come decorazione, coprite con il secondo disco di pan di Spagna.

Ricoprite la torta con la restante panna e decorate a piacere. Lasciatela in frigo per qualche ora prima di servirla.

Torta moka – CONSIGLI

Servite la torta fredda, sarà più compatta. Potete anche utilizzare la stessa ricetta del pan di Spagna, ma farcirlo in un altro modo, ad esempio se la torta è per i bambini non utilizzate il liquore e il caffè, ma utilizzate la panna con il cioccolato, ottima anche con della frutta. Quindi date sfogo alla vostra fantasia.