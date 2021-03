Simona Ventura, chi è: età, Miss Italia, Giovanni Terzi

Simona Ventura, che torna in tv con il programma Game of Games: Gioco Loco, è una delle conduttrici italiane più celebri. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Simona Ventura

Nome: Simona

Simona Cognome: Ventura

Ventura Data di nascita: 1° aprile 1965

1° aprile 1965 Luogo di nascita : Bentivoglio

: Bentivoglio Profilo Instagram: @simonaventura

@simonaventura Segno zodiacale: Ariete

Simona Ventura, che ha attualmente 55 anni e ne compirà 56 domani, è una delle più celebri conduttrici italiane. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 1988 come rappresentante italiana di Miss Universo.

Da allora, si sono susseguiti diversi successi, dal ruolo di inviata del programma Galagoal fino all’esperienza, sempre nelle vesti di inviata, a Domenica In. Conduttrice per diversi anni di Mai Dire Goal, ha calcato, come padrona di casa, anche il palco di Sanremo (nel 2004).

Giudice di X Factor per due stagioni, ha condotto L’Isola dei Famosi e ha anche fatto parte dei naufraghi.

Miss Italia

Simona Ventura ha partecipato a Miss Italia. La sua presenza tra le concorrenti del concorso di bellezza ideato e portato al successo da Enzo Mirigliani è legata alla vittoria, nel lontano 1986, del concorso di Miss Muretto di Alassio.

Giovanni Terzi

Simona Ventura è legata da diversi anni al giornalista ed ex assessore del Comune di Milano Giovanni Terzi, con il quale progetta di sposarsi. Prima di innamorarsi di lui, era stata legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola, marito di Mara Venier.