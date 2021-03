Temperatura per lavare le lenzuola: qual è quella ideale?

Effettivamente è una domanda di non facile risposta. Dovremmo chiedercelo perché l’igiene e la pulizia è un fattore determinante per il nostro benessere e perché ottimizzare i lavaggi è ormai un dovere ecologico ed un dovere di rispetto alle nostre tasche.

Ognuno dice la sua e le versioni sono discordanti. Chi dice che le lenzuola devono essere lavate a 90 gradi ed altri dicono che sia sufficiente a 30 gradi. La verità è che ogni tessuto è diverso e non è detto che una temperatura che va bene per un tessuto vada bene per una tipologia tessile differente.

Cerchiamo di fare chiarezza e cerchiamo di capire.

Il nostro problema è che, anche in assenza di segni di sporco, le nostre lenzuola siano perfettamente pulite. Molto importante che non rimanga traccia di sapone e che il tessuto non diventi ruvido.

Questo potrebbe succedere sbagliando temperatura. Controlliamo bene le etichette perché i tessuti con cui vengono fatte le lenzuola sono molti e si passa dal cotone alla flanella, dal lino alla seta e dalla microfibra al poliestere fino ad arrivare al filato di lana. Molto dipende anche dal colore delle lenzuola.

I tipi di lenzuola più resistenti ad alte temperature:

La più resistente è la fibra bianca di cotone e basterà lavarli a 60 gradi. Verranno pulite, igienizzate e profumato senza stressare troppo il tessuto. Vanno assolutamente lavate da sole e senza nessun capo colorato.

Se abbiamo lenzuola di lino, misto lino va bene 60 gradi ma controllate nell’etichetta se c’è poliestere perché in questo caso 60 gradi sarebbero troppo. Passiamo al cotone colorato. In questo caso 40 gradi sono sufficienti.

Inevitabilmente al primo lavaggio perderanno colore e per evitare che perdano ulteriore colore nei i lavaggi successivi, mettete nella lavatrice un bicchiere di aceto. Per le lenzuola di seta, lana e microfibra il lavaggio a freddo sarebbe l’ideale. Insomma non è vero che più la temperatura è calda e meglio è. Bisogna rispettare i tessuti