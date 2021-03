Thony, chi è: età, altezza, carriera, amori e riconoscimenti

Thony, all’anagrafe Federica Johanna Caiozzo, è una cantante e attrice italiana. Stasera sarà ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni nel programma Via dei Matti n°0 in onda alle 20.20 su Rai3.

Thony, chi è

Nome: Thony

Data di nascita: 17 maggio 1982

Luogo di nascita: Palermo

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 169 cm

Professione: cantautrice e attrice

Profilo Instagram: @thony_fothony

Biografia

Thony è nata a Palermo nel 1982 da padre siciliano e madre polacca. Comincia la sua carriera come cantante, facendo conoscere i suoi brani sul web e suonando in giro per l’Italia. Nel 2012 viene scelta dal regista Paolo Virzì per scrivere la colonna sonora del film Tutti i santi giorni e interpretare il ruolo della co-protagonista Antonia.

La colonna sonora sarà contenuta nell’album Birds che riscuoterà da subito un grande successo e otterrà una candidatura ai Nastri d’argento come migliore colonna sonora nel 2013. Con Birds Tony si aggiudicherà il Ciak d’oro grazie alla canzone Flowers Blossom.

Nello stesso anno l’artista palermitana riceverà la nomination al David di Donatello e al Globo d’oro come migliore attrice protagonista. Thony otterrà il prestigioso Premio FICE come migliore attrice esordiente e il Prix d’interprétacion féminine al Festival du cinema italien di Bastia. Un ottimo esordio che le spalancherà le porte del mondo dello spettacolo.

Da quel momento in poi Thony continuerà a occuparsi di musica e di cinema. Reciterà nel film Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina, nei panni di un’avvocatessa, ne L’ospite di Duccio Chiarini e in Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti. Nel 2016 come musicista si dedicherà al suo nuovo progetto musicale MALIHINI insieme a Giampaolo Speziale.

Vita privata

Thony si è trasferita a Roma a 18 anni per dedicarsi a tempo pieno alla sua carriera. Non appena ha del tempo libero, però, ne approfitta per tornare a casa, nella sua Palermo.

In questo momento non è legata sentimentalmente a nessuno. In un’intervista ha confessato di essere considerata troppo “ingestibile” dagli uomini, ma di non volersi in nessun modo adattare alle aspettative di un altro.