Tre oggetti da riciclare per arredare il giardino

Riciclando qualche oggetto dell’uso comune centreremo il bersaglio ottenendo un innovativo, singolare ed invidiabile giardino.

Nell’indifferenza generale non si percepisce quanta plastica utilizziamo e quanto scarto generiamo. Sprechiamo montagne di bottiglie di plastica che possiamo riciclare. Riutilizzando queste bottiglie di plastica faremo qualcosa di ecologico ed , usandole come vasi, anche di economico per noi.

Ecco come utilizzare delle bottiglie per arredare il nostro giardino:

Utilizziamo le bottiglie per creare un bellissimo giardino verticale. Parliamo di rendere le bottiglie dei veri e propri vasi per piante.

Procedimento:

Iniziamo tagliando lungo il lato della bottiglia generando un’apertura di circa 3/4 della lunghezza della bottiglia. Questo sarà dove posto dove mettere la terra per poi travasare la pianta. Ricordiamo che più la terra è esposta all’aria e meglio è. Scegliamo dove mettere dei chiodi sul muro del balcone per fissare le piante.

Suggeriamo di mantenere una distanza di uguale alla distanza che esiste tra la base ed il collo della bottiglia. Facciamo con attenzione dei piccoli fori al lato della bottiglia che ospiterà la pianta. Con l’ausilio di una corda appendiamo le nostre bottiglie ai chiodi precedentemente messi. Potrete scatenare la vostra creatività e seguire una vostra logica estetica. Questo procedimento può essere ripetuto più volte e come vogliamo noi.

Potrete disegnare il vostro muro ed abbinare le piante in base al colore creando dei disegni virtuali. Potrete coprire interamente il muro del vostro terrazzo creando una vera e propria isola verde.

Pensate ad un palazzo in cui ogni inquilino sia disposto a darsi da fare ed a creare un giardino verticale sul proprio balcone, Migliorerebbe l’estetica totalmente e ne gioverebbe l’umore ogni volta che ci si rilassa in terrazza.

Questo procedimento non solo ci garantirà un giardino verticale originale ed innovativo ma ci coinvolgerà nella creazione e ci stimolerà la fantasia. Iniziate a fare il vostro giardino verticale e vedrete che sarà impossibile smettere di modificarlo a nostro piacimento con somma soddisfazione per il nostro spirito.

Buon giardino verticale