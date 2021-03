Sei in cerca della persona giusta con cui costruire una relazione sana, improntata sul rispetto e sulla fiducia reciproca affinché sia solida e duratura. Proprio quest’ultimo aggettivo più tra tutti ti interessa poiché non cerchi flirt ma una storia seria. Ebbene, ti servirebbe consultare l’oroscopo prima di buttarti a capofitto e ritrovarti magari a correre dietro a chi non è raggiungibile. Ma come si fa a capire chi è mal predisposto verso i sentimenti? E perché quella persona è così? Ci aiutano proprio le stelle. Zodiaco, i segni che non vogliono fidanzarsi: scopriamo i motivi.

I Gemelli

I più restii tra tutti a fidanzarsi sono certamente i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La posizione di Mercurio alla nascita conferisce ai Gemelli la capacità di movimento e l’incapacità di stare fermi, anche per quello che riguarda il fronte dell’amore. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono poi molto indecisi e non sanno scegliere. In poche parole sul piano dei sentimenti tutto ciò si traduce nell’essere una persona che flirta con tutti o tutte senza mai prendere una posizione chiara e ufficiale. Difficile quindi che un Gemelli abbia voglia di prendersi serie responsabilità in amore se non dopo lunghissimo tempo.

La Vergine

Tra i segni che non vogliono fidanzarsi c’è anche quello della Vergine. I nati sotto il segno zodiacale della Vergine sono cervellotici, metodici, razionali, si perdono nei ragionamenti più complicati e il risultato sono mille congetture e macchinazioni anche per quanto riguarda il concedersi o meno una storia d’amore. In genere quindi, dopo tutti i loro calcoli, scelgono di restare da soli. Tipico del loro atteggiamento è però non comunicarlo verbalmente all’interessato o all’interessata ma scomparire inspiegabilmente da un giorno all’altro quindi negandosi sia di persona che al telefono, lasciando certamente interdetto chi vedeva in un nato della Vergine un potenziale partner.

L’Acquario

Tra i segni che non vogliono fidanzarsi perché stanno bene così troviamo l’Acquario. I nati del segno zodiacale dell’Acquario non vedono infatti un legame sentimentale come qualcosa di indispensabile per essere felici nella vita. Stanno benissimo da soli poiché molto individualisti e concentrati su sé stessi e i loro interessi per cui, se c’è qualche movimento o possono concedersi un flirt bene, se non c’è va bene lo stesso. Far capitolare un Acquario è quindi un’impresa piuttosto dura. Sono più inclini al flirt non impegnativo e restii a fidanzarsi. Figuriamoci a sposarsi.