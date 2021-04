Carlo Beretta Gussalli, ecco chi è il fidanzato di Giulia De Lellis

Carlo Gussalli Beretta è l’attuale fidanzato di Giulia De Lellis ed è conosciuto per essere il figlio del vicedirettore della fabbrica di armi Beretta. In passato è stato anche fidanzato con Dayane Mello.

Carlo Gussalli Beretta è nato il 16 Febbraio del 1997 ed è sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Oggi ha 24 anni e la sua città di nascita è Brescia. Attualmente è uno stagista presso il Bombardier Transportation. Proviene da una famiglia molto facoltosa ed è anche uno dei discendenti di Bartolomeo Beretta, fondatore della fabbrica di armi.

Ha frequentato prima la scuola The British School of Milan ed ha quindi conseguito un baccellierato internazionale in Svizzera. Dopo di che ha iniziato a frequentare la Bocconi di Milano e qui si laurea in economia aziendale e manageriale.

Nonostante sia comunque un discendente della famiglia Beretta ha comunque deciso di costruire da solo una sua carriera lavorativa ed ha dunque provato a seguire la strada militare. Inizialmente come stagista presso l’Accademia Militare negli Stati Uniti ed ora come Bombardier Transportation in Germania.

Carlo Gussalli Beretta – Fidanzata

Come abbiamo già detto la fidanzata di Carlo Beretta è Giulia De Lellis. I due stanno insieme dal mese di Settembre 2020 ma aveva avuto altre love story prima di questa. Infatti nel 2017 è stato fidanzato con Dayane Mello mentre nella primavera del 2020 è stato accostato a Sara Soldati una delle concorrenti della precedente edizione del Grande Fratello Vip.