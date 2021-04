Coltivare le margherite: il trucco della nonna

La margherita, che nel mondo scientifico è chiamata Leucantheum, è da sempre uno dei fiori preferiti da tutti simbolo di freschezza e bellezza. Presente in tutti i giardini richiede delle cure particolari per poter crescere in modo migliore. Vediamo nel dettaglio:

ECCO COME COLTIVARE LA MARGHERITA NEL MIGLIOR MODO:

Con le giuste mosse è possibile una fioritura per tutto l’anno. Le margherite non sono difficili da gestire ed il periodo ottimale è marzo. Vi darà fiori in inverno ed in primavera e, se tenuta a mite temperatura, non la troverete mai arida. Quel che è necessario è pellicola trasparente, terriccio e sabbia per drenare.

Può stare in balcone ed in giardino. Riempite un vaso con uno strato di sabbia utile per il drenaggio, aggiungete il terreno inserite i semi e coprite ancora con del terreno. Ora annaffiate con acqua demineralizzata, insomma senza calcare. A questo punto coprite con la pellicola trasparente ed il fiore crescerà più rapidamente.

Quando germoglierà il fiore togliete la pellicola e potete decidere se lasciarla nel vaso o portarla in giardino.

Alcuni consigli della nonna per avere margherite perfette:

Se volete che si esprima al massimo esponetela in una zona luminosa ed evitate alla pianta escursioni termiche nette ed importanti. Vuole la sua dose di acqua un volta al giorno nei periodi invernali e due volte al giorno nei periodi caldi ma la sua acqua la vuole sul terreno e mai su i fiori.

Quando vorrete travasarla aspettate la primavera, direi maggio per la precisione. Eliminate le corolle secche quando le vedete perché vi preserva il fiore. Insomma parliamo di un fiore che da sempre ha smosso l’animo delle persone e che è entrata anche in un romantico gioco delle persone con le foglie.

Non ama il freddo intenso ed il gelo e non dimenticate che in estate la doppia razione di acqua è necessaria. Renderà i vostri giardini, i vostri balconi e le vostre terrazze limpide, accese e naturali come solo la margherita sa fare. Un fiore che è simbolo di purezza candore e che allieta il mondo