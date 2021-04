Isola dei Famosi, anticipazioni 1 Aprile: nomination e nuovi naufraghi

Nuovamente una grande puntata per l’Isola dei Famosi che torna in prima serata su Canale 5 come ogni giovedì. Tantissime le sorprese che vengono riservate ai telespettatori e soprattutto si parte dal compleanno di Tommaso Zorzi. Il personaggio è molto amato dal pubblico ed insieme a lui festeggerà gli anni anche Drusilla Gucci.

Ma adesso bando alle feste ed alle chiacchiere ed andiamo a vedere cosa potrebbe accadere durante l’edizione dell’Isola dei Famosi dell’1 Aprile 2021. Andremo infatti a scoprire l’esito del televoto che si è svolto tra Awed e Miryea. Da un lato abbiamo lo Youtuber che ha già collezionato diverse nomination a causa degli scontri avuti all’interno del gruppo. Per questo motivo si sarebbe anche isolato con Vera Gemma.

Dall’altro lato, invece Miryea si era avvicinata ad Awed e Vera. Proprio questo sarebbe il motivo per il quale sarebbe finita in nomination. Chi la spunterà tra i due?

Isola dei Famosi: nuovi partecipanti

Oltre alle nomination vi saranno con molta probabilità due nuovi ingressi a l’Isola dei Famosi. Si dovrebbe trattare di Beatrice Marchetti, modella di fama mondiale che ha lavorato anche sotto la guida di Paolo Sorrentino nel cast del film “Loro”, e di Isolde Kostner, famosa sciatrice che ha portato a casa molte medaglie durante la sua carriera da sportiva.

Ma non finisce qui: sembra infatti che nuovi naufraghi potranno arrivare sull’isola durante i prossimi giorni e le prossime edizioni.

Isola dei Famosi: riassunto

Nell’attesa dunque di conoscere chi saranno i nuovi partecipanti e soprattutto come andrà a finire il televoto tra Awed e Miryea vediamo quello che è successo durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Vi è subito stato uno scontro infatti tra diversi naufraghi. Come dicevamo poche righe sopra lo stesso Awed si era avvicinato a Vera Gemma ed i due si sono scontrati con Gilles, Francesca Lodo e Valentina Persia. Tutto il gruppo, comunque, si lamenta del fatto che i due non fanno nulla e si sono semplicemente isolati da tutto il resto.

Nasce tutto da una lite di Awed con Gilles ma si vede chiaramente chi il ragazzo lo ha provocato. Eliminata dall’ultima puntata è stata Vera Gemma che ha poi detto chi vorrebbe che sia la prossima eliminata: Francesca.