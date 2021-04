Isolde Kostner, chi è: età, altezza, figli e marito

Isolde Kostner è una famosa sciatrice italiana che è stata anche campionessa mondiale di Sci Alpino. E’ un’atleta molto conosciuta e che soprattutto ha portato a casa diversi trofei tra la Discesa libera, il super gigante ed anche lo Slalom gigante. Entra anche lei a far parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 che è condotto da Ilary Blasi. Andiamo a scoprire con questo articolo qualcosa in più su di lei.

Isolde Kostner è nata il 20 Marzo del 1975 a Bolzano ed oggi è alta 1,71m. Ha 46 anni ed il suo segno zodiacale è Pesci. Ha anche un soprannome, “Isi”. La sua famiglia era già piena di sportivi e montanari e probabilmente anche per questo motivo, oltre che per essere nata in un luogo sciistico, ha scelto la carriera da sciatrice. I suoi nonni si occupavano uno di hockey ed uno proprio di sci di fondo mentre in famiglia vi è anche una pattinatrice piuttosto famosa: Carolina Kostner.

Inizia a sciare già quando aveva tre anni e solo ad undici era già un’atleta agonista. Ha debuttato ai mondiali Junores nel 1992 ed ha vinto la sua prima gara, proprio in coppa del mondo, due anni dopo: il 29 Gennaio 1994. A causa di un duro infortunio subito nel 2002 non è più riuscita a riprendersi e piazzarsi nei posti che erano ormai per lei facili da raggiungere. L’ultima sua gara si è svolta nel dicembre del 2005 durante il Super Gigante di Coppa del Mondo.

Isolde Kostner: marito e figli

Subito dopo essersi ritirata, quasi dopo un mese, ha annunciato di aspettare un bambino. Si tratta di David che è nato poi nel mese di Luglio del 2006. Inizia qui un nuovo percorso di vita che la vede sposarsi con Werner Perathoner, uno dei suoi ex maestri di sci. Due anni dopo, ad Aprile del 2008, nasce anche Gabriel. Isolde Kostner ha due figli.