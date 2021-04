Oroscopo domani, Venerdì 2 Aprile 2021

Siamo giunti a Venerdì 2 Aprile, il mese di Aprile è appena iniziato e il week-end è alle porte. Consultiamo insieme le previsioni complete per domani. Vediamo le stelle cosa hanno in serbo per tutti i segni zodiacali:

Ariete

Giornata difficile quella di domani per voi amici dell’Ariete. Avete molte cose in sospeso e rischiate di non portare nulla a termine. Rimanete concentrati e vedrete che riuscirete a fare tutto.

Toro

Giove sta attraversando il tuo cielo e in questo Venerdì ti renderà molto nervoso. Cerca di chiedere aiuto se sei in difficoltà altrimenti rischi di rovinare tutto quanto.

Gemelli

Forse è arrivato il momento di trarre le conclusioni da una situazione che da tempo è rimasta aperta. Stai attraversando un periodo negativo della tua vita, domani le cose andranno sempre per il verso sbagliato.

Cancro

Rimanda tutti gli impegni a dopo Pasqua, non è il momento di fare mosse azzardate. La tua situazione economica non è delle migliori e domani ne avrai la prova.

Leone

Un amico è in difficoltà, approfitta di queste giornate in cui hai molta energia per aiutare il prossimo. Presto ti troverai in difficoltà e sicuramente riceverai indietro ciò che donerai domani.

Vergine

Venerdì particolare quello di domani. Hai bisogno di riposare, la settimana è stata molto stressante e lunga. Cerca di non forzare troppo la mano.

Bilancia

La luna domani sarà nel tuo segno e questo ti renderà molto attraente e positivo. Single forse è arrivato il momento di farsi avanti.

Scorpione

Chiedere consiglio non è segnale di debolezza ma di maturità. Stai imparando a capire quando è il momento di fermarsi a riflettere e quando invece devi dare tutto te stesso. Domani metterai in pratica alcuni consigli ricevuti.

Sagittario

In questo Venerdì avrai bisogno di dedicare un pò di tempo a te stesso. Pensi troppo a gli altri, concentrandoti di più su te stesso riuscirai a ritrovare la pace con te stesso.

Capricorno

Forse non tutto il male viene per nuocere. Domani accadranno una serie di eventi negativi che ti daranno però la forza per fare qualcosa di grande. Continua così.

Acquario

Sei una forza della natura e grazie al transito di Saturno riuscirai ad ottenere ciò per cui hai lottato da molto tempo. Single presto arriverà il vostro momento.

Pesci

Pasqua si avvicina e dovrai cercare di rappacificarti alla tua famiglia per evitare di rimanere solo. Lascia da parte l’orgoglio e pensa al tuo bene.

Per approfondire:

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 Aprile 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 Aprile 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo domani Paolo Fox, 2 Aprile 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko domani, Venerdì 2 Aprile 2021: previsioni segno per segno