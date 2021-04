Zodiaco, i segni che si attraggono: scopriamo i motivi

Perché due persone si piacciono, cosa scatta in loro, quali sono i motivi dell’attrazione reciproca? Quando si è attratti da qualcuno significa che ci si sente attirati inconsciamente da determinate caratteristiche che questo qualcuno possiede. Ciò che si prova nei confronti di un’altra persona può essere dovuto a specifiche combinazioni planetarie. L’astrologia può quindi fornirci una risposta sul come e sul perché due persone si attirano l’un l’altra e la risposta verte sulle peculiarità dei segni zodiacali degli interessati. Oroscopo, i segni che si attraggono: scopriamo i motivi.

Ariete e Gemelli

Tra i segni che si attraggono ci sono Ariete e Gemelli. Entrambi amano le novità, l’avventura, la non prevedibilità. Come coppia Ariete e Gemelli danno vita a un’unione appassionata, dove la noia non esiste.

Toro e Cancro

Tra i segni che si attraggono ci sono Toro e Cancro. Il Toro è un porto sicuro per il Cancro e per il suo bisogno di affettività per cui quest’ultimo gli apre il cuore. Toro e Cancro credono negli stessi valori, condividono gli stessi obiettivi e l’attaccamento alla famiglia.

Leone e Bilancia

Un’altra coppia i cui soggetti zodiacali sono molto attratti l’uno dall’altro è quella formata da Leone e Bilancia. Il Leone apprezza l’amabilità della Bilancia, che a sua volta apprezza la vitalità del Leone. Il Leone viene conquistato dall’eleganza della Bilancia, lei ammira il suo coraggio.

Vergine e Capricorno

Tra i segni che si attraggono ci sono Vergine e Capricorno e vi spieghiamo subito i motivi. La Vergine è molto fredda, razionale, calcolatrice. Il Capricorno è uguale e in più non sopporta le fasi sdolcinate di un rapporto, il romanticismo, i baci, le effusioni smielate. Da una Vergine non le avrà mai poiché i nati del segno non sono minimamente inclini a questo tipo di atteggiamenti. Per tutti questi motivi i due segni si attraggono perché hanno una linea di pensiero comune, una medesima lunghezza d’onda. Sono entrambi seri, precisi, dediti all’impegno. Insomma, sono una coppia perfetta.

Sagittario e Acquario

Tra i segni che si attraggono in tutto lo zodiaco troviamo Sagittario e Acquario. Questi due segni rappresentano una coppia che ha molto in comune, piena di immaginazione e fantasia, che non si annoia mai giorno dopo giorno. Ampio spazio è lasciato al gioco e al divertimento in amore. Entrambi amano viaggiare e sono costantemente disponibili a intraprendere nuove avventure e nuovi percorsi. Insomma, Sagittario e Acquario sono compagni di viaggio perfetti.