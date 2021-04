Oroscopo oggi Branko, 1 Aprile 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per oggi Giovedì 1 Aprile 2021. Cosa avranno in serbo le stelle per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per oggi , liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Da non perdere: Da non perdere: Chi è Branko

Oroscopo Branko oggi Giovedì 1 Aprile 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata buona per il lavoro e i per i nuovi progetti. Un splendido Saturno illuminerà questa vostra giornata. Vi sveglierete particolarmente propositivi. L’amore a meraviglia. Salute in miglioramento.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Previsioni Branko oggi Giovedì 1 Aprile 2021: Vergine

Oggi una vecchia fiamma si farà viva. Avrà da proporvi qualcosa di interessante. Sul lavoro c’ è troppo da fare e vi sentirete sopraffatti. Tenete duro e vedrete che alla fine ne uscirete vincitori. La salute scorre perfettamente.

Oroscopo oggi Giovedì 1 Aprile 2021: Bilancia

La Luna influenzerà la vostra mentalità in modo negativo e vi provocherà malumore. In amore potrebbero esserci delle difficoltà inaspettate. Avrete difficoltà ad esprimervi soprattutto a causa del vostro passato. Attenzione a un crollo psicologico.

Previsioni oggi Giovedì 1 Aprile 2021: Scorpione

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, vi godrete la giornata come non vi capita da tempo. Vi faranno visita amici con cui farete dei programmi. Per i single, anima gemella in arrivo! Le coppie farebbero bene a guardarsi intorno;)