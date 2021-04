Ricetta gamberoni profumati: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta gamberoni profumati – Oggi come secondo piatto a base di pesce vi proponiamo una ricetta semplice e veloce, adatta per ogni occasione e che potrebbe piacere anche ai bambini. Andremo a preparare dei gamberoni profumati. Abbiamo deciso di dare questo nome alla ricetta perchè andremo ad utilizzare vari odori, come il limone, l’alloro, i chiodi di garofano, ovviamente se non sono di vostro gradimento potete anche modificarli o sostituirli.

Gamberoni profumati – INGREDIENTI

Ingredienti per 4 persone:

8 gamberoni

2 foglie di alloro

1 limone

2 chiodi di garofano

3 cucchiai di olio evo

2 cucchiai di aceto

Prezzemolo

Sale

Pepe

Gamberoni profumati – PREPARAZIONE

Mettete sul fuoco un pentolino con abbondante acqua e sale.

Aggiungete all’acqua l’alloro, i chiodi di garofano e la scorzetta di limone.

Una volta che l’acqua arriva ed ebollizione tuffate in acqua i gamberoni e fateli bollire per 4 minuti.

Dopo aver spento il fuoco e fatto intiepidire i gamberoni nell’acqua di cottura, toglieteli dalla pentola e tagliateli a metà, nel senso della lunghezza.

Ora insaporite le due metà del gamberone. Aggiungete l’olio, il limone, il sale e il pepe.

Poggiate i vostri gamberoni su di una griglia ben calda e fateli cuocere da entrambi i lati. I vostri gamberoni profumati sono pronti per essere serviti e mangiati.

Gamberoni profumati – CONSIGLI

Come già detto in precedenza, potete variare i vostri aromi, ad esempio potete utilizzare del rosmarino, dell’origano, del timo, della salvia, tutto ciò che preferite. Inoltre, al posto del limone, vengono benissimo anche con l’arancia, e saranno anche più particolari. Accompagnate questi gamberoni con un’emulsione di olio e limone o olio e aceto e spennellateli. Accompagnate il tutto con delle verdure grigliate o con dell’insalata.