Ricetta torta di pane: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta torta di pane – Il pane è un alimento che non manca mai, in nessuna casa. Ma si sa, tutti preferiscono mangiare il pane fresco, appena comprato, bello croccante. E’ anche vero che quasi in tutte le case il pane avanza sempre, ma non gettate mai il pane, può essere utilizzato in moltissimi modi, persino per la preparazione di dolci, cosa che faremo noi oggi. Ora andremo a vedere insieme come preparare un dolce di pane, super goloso, piacerà a tutti. Ottimo da servire in ogni occasione, ed è anche contro lo spreco.

Torta di pane – INGREDIENTI

Dosi per 6 persone:

400g di pane raffermo

200g di biscotti secchi

200g di zucchero

50g di burro

20g di uvetta

30g di pinoli

50g di cioccolato fondente

1,5L di latte

250ml di panna liquida

Torta di pane – PREPARAZIONE

In una terrina versate il latte e la panna, e metteteci dentro il pane raffermo spezzettato, i biscotti, l’uvetta, i pinoli e il cioccolato grattugiato.

Lasciate il tutto in infusione per 24 ore.

Trascorso questo tempo, mescolate per amalgamare bene tutti gli ingredienti, versate il composto in uno stampo imburrato e infarinato.

Mettete in forno già caldo e fate cuocere per 40 minuti a 180°, prima di sfornare fate la prova stecchino.

Ora la vostra torta di pane raffermo è pronta per essere tagliata a fette e per essere servita.

Torta di pane – CONSIGLI

Personalizzate la torta a vostro piacimento, se non vi piacciono l’uvetta e i pinoli non utilizzateli, magari sostituiteli con delle mandorle, delle nocciole, tritate grossolanamente. Potete aggiungere del liquore, dell’essenza di vaniglia, scorze di arancia, insomma tutto ciò che volete, la ricetta sarà sempre la stessa. Per rendere la torta più carina esteticamente potete decorarla come preferite, ma anche del semplice zucchero a velo andrà benissimo.