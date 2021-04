Un passo dal cielo 6: cast, trama, location e puntate

Un passo dal cielo 6 è la nuova fiction in onda su Rai 1 che vede un ex comandante della Forestale al lavoro tra i boschi delle Dolomiti. I sentieri sono molto misteriosi e con lui vi è anche una bambina, un brando di lupi e vari altri personaggi che fanno parte della fiction. Secondo le parole del protagonista, Daniele Liotti, “tante novità, ma anche più commedia ed immancabili casi da risolvere”.

La nuova edizione di Un passo dal Cielo aggiunge un sottotitolo. Nello specifico “I Guardiani”. Infatti questa nuova edizione vi saranno otto appuntamenti dopo dieci anni da quando uscì per la prima volta. I Guardiani sono contro la criminalità ma diventano anche i custodi dell’ambiente nel quale vivono: boschi, laghi e soprattutto le bellissime vette delle Dolomiti.

Un Passo dal Cielo 6 – Cast

Il cast di Un passo dal Cielo 6 vede ancora una volta Daniele Liotti nei panni del protagonista che si chiama Francesco Neri. Insieme a lui vi sarà anche il commissario Nappi che è Enrico Iannello e l’amico Huber che viene svolto da Gianmarco Pozzoli. Il commissariato si trova sul lago di San Vito di Cadore.

Tra gli altri attori abbiamo anche Dafne, ovvero Aurora Ruffino, e poi Giusy Buscemi che interpreta il personaggio della sorella di Vincenzo, ovvero Manuela Nappi. Anche alcune new entri come Anna Dalton che copre il ruolo di Elda mentre Serena Iansiti sarà Carolina.

Un passo dal Cielo 6 – Location

La location di Un passo dal Cielo 6 sono state cambiate a pochi giorni dall’inizio delle riprese. Infatti il set si è tenuto sul Lago di Misurina, in Veneto. Sono pochi i chilometri di distanza da dove si sono tenute le riprese delle vecchie edizioni: il Lago di Braies e San Candido.

La location principale è infatti composta da Monte Piana, Auronzo di Cadore e Valbona dove si vede il magnifico castello. Inoltre avremo anche un piccolo comune che si trova tra i colli Euganei ovvero Lozzo Atestino. Tra le tante riprese, meravigliose, spiccano anche le Cinque Torri.

Un passo dal Cielo 6 – Date delle puntate

La prima puntata di Un passo dal Cielo 6 è Giovedì 1 Aprile 2021. In totale saranno ben otto le puntate e per l’esattezza, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, andranno in onda ogni giovedì sera. La seconda puntata infatti sarà in data 8 Aprile 2021 mentre la terza potrete vederla il 15 Aprile.

Andando avanti vi saranno 22 Aprile, 29 Aprile e 6 Maggio. La sesta edizione di Un Passo dal Cielo si concluderà tra il 13 Maggio ed il 20 Maggio quando andranno in onda rispettivamente la settima puntata e l’ottava puntata.

Un passo dal Cielo 6 – Trama

Tante le novità all’interno di tutte le otto puntate della nuova edizione di Un passo dal Cielo. Innanzi tutto in questo caso la linea scelta è più leggera rispetto alle cinque edizioni precedenti dove vi era una linea più drammatica.

Vi saranno sempre i casi gialli che saranno risolti da Francesco Neri. Non è più un forestale, come prima, ma adesso è un semplice cittadino che vive in provincia di Belluno, a Cinque Torri. Durante lo svolgimento dei vari casi, parallelamente si vedranno tutte le situazioni personali che accadranno al protagonista.