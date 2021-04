Ci sono persone con cui ragionare sembra impossibile e altrettanto impossibile è far cambiare loro opinione. Da che cosa dipende questo atteggiamento, questo modo di porsi credendo in maniera rigida e concitata esclusivamente alle proprie ragioni? Perché non si da minimamente retta agli altri? Le stelle possono fare chiarezza a riguardo di ogni dubbio su questo tema. Zodiaco, quali sono i segni più testardi: scopriamo le loro caratteristiche.

Ariete

Tra i segni più testardi dello zodiaco c’è sicuramente l’Ariete. I nati del segno sono irremovibili per quanto riguarda le loro posizioni e il brutto è che le impongono con la forza, arrabbiandosi molto, sbraitando, gesticolando. Niente e nessuno può far cambiare idea a un Ariete e se lo fa viene aggredito con rabbia e a male parole.

Toro

Tra i segni più testardi dello zodiaco c’è anche il Toro. I nati del segno sono tradizionalisti e conservatori, attaccati con i piedi ben saldi a terra e alle loro convinzioni di stampo prettamente chiuso. Non aspettatevi mai che un Toro abbia idee reazionarie o liberali. Se volete fargli cambiare idea avete perso in partenza.

Cancro

I nati del segno del Cancro sono molto testardi e arroccati sulle loro posizioni. Se si mettono in testa qualcosa, non cambiano idea su una persona o una situazione neanche dopo anni. Una caratteristica del Cancro è proprio quella di mantenere lo stesso pensiero invariato per molti anni, per lungo tempo. Per cui è difficile avere un confronto o pensare di dare loro consigli costruttivi: non vi ascolteranno minimamente.

Leone

La testardaggine è insita nel segno zodiacale del Leone. I nati sotto questo segno di fuoco sono solari, positivi, ottimisti, coraggiosi e tendenti alla grandiosità. Il loro ego è smisurato per cui i Leone pensano di essere capaci a fare qualsiasi cosa, a compiere qualsiasi azione eroica e si impuntano su questo. Sono testardi anche in amore perché, nonostante l’evidenza dei fatti, ad esempio nel caso di una non corrispondenza amorosa, si impuntano lo stesso per portare a termine la conquista che a loro sta a cuore.

Capricorno

Il segno zodiacale del Capricorno è molto testardo ed è come se fosse sordo alle intenzioni, ai propositi, ai pensieri degli altri. Provate a parlare a una persona del segno del Capricorno esponendole vostre ragioni e poi a chiedetegli di ripetervi cosa avete detto: non vi avrà neanche ascoltato perché non è minimamente interessato a cambiare idea su qualcosa.